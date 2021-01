▲哥倫比亞國防部長楚希尤(Carlos Holmes Trujillo)因感染新冠肺炎過世。(圖/翻攝自Carlos Holmes Trujillo臉書)



記者林彥臣/綜合報導

哥倫比亞總統杜克(Ivan Duque)表示「哥倫比亞失去了最好的人才」(Colombia has lost one of its best men)國防部長楚希尤(Carlos Holmes Trujillo),在今天(26日)因新冠肺炎(COVID-19)併發症過世。

69歲的楚希尤11日首次因新冠肺炎入院。國防部在聲明中說,他在4天後因「急性肺功能惡化」被送往波哥大軍事醫院加護病房治療。

根據BBC報導,楚希尤是一位長期服務的政治家,更是打擊犯罪的關鍵人物,從政30年來經歷過哥倫比亞最暴力的時期,包括政府與武裝叛亂組織的衝突。

►保持溫度冬季必備