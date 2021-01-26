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杜特蒂不願「公開接種疫苗」　超害羞原因曝光

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

隨著各大廠牌的新冠肺炎（ COVID-19）量產，並且陸續向世界各國發送，許多國家的元首、政要，為了加強民眾施打疫苗的信心，都會選擇公開接種，但是菲律賓總統杜特蒂（ Rodrigo Duterte ）卻表態，不會公開接踵。

根據《中央社》報導，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）表態願接種北京科興生物製品公司研發的CoronaVac疫苗，但希望採取跟英國女王伊麗莎白二世同樣的方式，不公開施打。

杜特蒂是否最終仍將私下接種疫苗，羅奎今天回答，「我想是的，他是這麼說的。他說，因為他要注射在臀部上，所以不能公開（施打）。」

杜特蒂去年8月曾在電視談話中表示，疫苗抵菲後，「我將公開接種」，加上馬尼拉當局希望提振公眾對疫苗的信心，菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）22日表示，他和其他防疫官員將試著說服杜特蒂公開接種。

▲▼拜登接種疫苗。（圖／路透）

▲為了鼓勵民眾接種疫苗，美國總統拜登在上任前，就公開接種疫苗。（圖／路透）

然而杜特蒂的表態，卻讓民眾對接種疫苗更沒有信心。曾任菲律賓政府跨部門抗疫工作小組顧問的醫師李春（Anthony Leachon）則推文說，「我們下一個重大挑戰是說服公眾接種疫苗。遺憾的是，杜特蒂總統選擇在他的臀部，而不是像美國總統拜登（Joe Biden）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）、新加坡總理李顯龍一樣，在上臂三角肌（deltoid area）施打疫苗。這（才）會鼓舞大家！」

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）去年11月23 日到12月2日調查發現，受訪的2400名菲國成年人中，47%民眾表示不願接種新冠肺炎疫苗，32%受訪者願意接種，21%民眾尚未決定。

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