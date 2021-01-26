不斷更新／新北僅次桃園！部桃隔離2991人　各縣市回溯人數一次看

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

地方中心／整理報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染持續擴大，指揮中心24日緊急宣布擴大回溯1月16日至19日相關接觸者，估計約有5000人，而目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人、回溯部分2265人。對此，《ETtoday新聞雲》為您整理，全台各縣市被匡列人數，其中桃園最多共526人，新北則僅次於桃園有38人。

10：54更新

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新竹市：12人

新竹市政府表示，目前匡列居家隔離人數為12人，其中1人為住院患者，其餘則是陪病者，以及和陪病者有接觸的人。

10：30更新

基隆市：4人



基隆市衛生局指出，25日接獲3名部桃接觸者，後來另一人則是看完電視後，自行撥打電話到衛生局，經通報CDC，確認要隔離，因此總計有4名部桃接觸者需隔離。

南投縣：0人

南投縣衛生局指出，未接獲中央匡列名單。

台北市：6人

指揮中心發言人莊人祥表示，前天已撥打578通電話給病患，其中北市有6人，而市長柯文哲則表示，從部桃轉到台北市的病患、陪病者有44人，但尚未收到中央匡列名單。

新北市：38人

新北市政府表示，已接獲累計接獲38人，已進行居家隔離關懷相關事項。

桃園市：526人

桃園市衛生局表示，已匡列526人。

苗栗縣：0人

苗栗縣衛生局表示，沒有接獲通報對象。

台中市：0人

台中市衛生局表示，未接獲中央匡列名單。

彰化縣：4人

彰化縣衛生局25日接獲4名部桃接觸者，均為列冊病人，其中3名為隔離，1名為自主健康管理，均已依中央規定安排採檢。

雲林縣：6人

雲林縣衛生局指出，共接獲6名部桃接觸者，其中兩人定居桃園並未返鄉隔離，另有2對夫婦（4人）在1月6日至19日期間曾到桃醫就醫並已回到雲林，已列入居家隔離對象，衛生局已展開疫調。

嘉義縣市：0人

2縣市尚未接獲中央通知。

台南市：0人

台南市衛生局表示，未接獲中央部桃回溯名單。

高雄市：2人

高雄市衛生局指出，部桃擴大回溯匡列居家隔離個案目前共有2案，1案為出院病人，1案為其同住家屬。

屏東縣：2人

屏東縣政府表示，目前接獲2名匡列個案。

宜蘭縣：1人

宜蘭縣衛生局表示，宜蘭有1例被匡列個案，該個案當初自部桃出院後，即住在當地，因身體又有不適，但部桃無法回診，且有家人住在宜蘭，轉至本縣醫院住院。

花蓮縣：6人

花蓮縣衛生局表示，接獲指揮中心通報，花蓮有6例被匡列個案，皆為部桃陪病者家人。

台東縣：2人

台東縣政府指出，需回溯居家隔離共2人，但2人僅設籍於台東，目前人已在居住地桃園隔離中。

金門縣：2人

金門縣衛生局指出，金門有2例被匡列個案，其中1人原為部桃病患，現已出院但仍留在台灣，已轉介居住縣市衛生局追蹤管理，另1人為其陪病者，回到金門工作，衛生局24日晚間已通知其進行居家隔離，2人目前皆無任何不適症狀，陪病者公司也完成消毒。