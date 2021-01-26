英王室找管家中！招聘條件曝光　秘密「蒼蠅測試」成面試關鍵

▲威廉王子和凱特王妃最近正為他們的小家庭找一位管家。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國王室最近發布一則招聘廣告，打算為肯辛頓宮 (Kensington Palace)招一位管家，但這則廣告因為透露了威廉王子和凱特王妃對即將加入他們家庭的新成員的一些期待，而意外引起了大眾的矚目。

綜合英國媒體報導，威廉王子和凱特王妃的小家庭擁有的團隊比奶奶英女王、父親查爾斯王子的來得小，但他們一家5口的日常生活都必須仰賴這些工作人員的幫助，因此威廉王子和凱特王妃不僅希望他們要做好自己份內的工作，還要求工作人員一定要善於「保密、謹慎行事」，並且希望對方是一個「積極主動、喜歡合作的人」。

▲肯辛頓宮對這位未來管家的期待相當多。（圖／達志影像／美聯社）

招聘廣告將該職位描述為一個「令人興奮的機會」，並表示，獲聘者將會與一個「支持他們、積極向上的團隊」合作。而對於工作內容的介紹則是「隨著這些新挑戰的出現，你會熱衷於接受新的挑戰，並發展自己的知識和技能」。

據悉，並非只有凱特和威廉才要求他們的員工具備某些素質，招聘主管沃特曼（Tracey Waterman）此前曾透露，她會對每位面試者進行一個秘密測試，以確保他們適合該職位。在英國第五台（Channel Five）一部名為《桑德令罕府:王室聖誕節情景》的紀錄片中，沃特曼曾指出，五星級飯店和王室管家的區別在於對細節的關注。

▲沃特曼喜歡將一隻死蒼蠅放在壁爐上，以對面試者進行秘密測試。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她補充道，「我喜歡對面試者做一個測試，考驗他們是否有能力出任這個職位。我會在壁爐或地毯上放一隻死蒼蠅，然後將面試者帶進房裡。我的速度會很慢，這樣他們就有機會看看房間裡面都有些什麼。當我將他們帶到壁爐前，或許會強調一下我們有一個漂亮的壁爐。這個時候，我會希望他們看到死蒼蠅，並把它撿起來。」

她強調，「這是一個很棒的測試，也許10個人中有一半的人會注意到蒼蠅，但只有十分之一的人會彎下腰，把蒼蠅撿起來；不過這個人就是我們特別的管家。」

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