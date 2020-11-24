喬治王子「繼承者」身分保密到家！威廉親吐童年辛酸：只想保護他

▲英國威廉王子全家福。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

記者吳美依／綜合外電報導

英國威廉王子與凱特王妃共同育有3子，雖然貴為王室成員，卻過著相對平凡的日常生活，對於教養照顧事務親力親為，鮮少依賴王室員工的幫助。此外，他們也決定盡可能向小王子喬治（Prince George）隱瞞長大將被封為威爾斯親王（Prince of Wales），並登基成為國王的秘密，給予孩子一個正常的童年。

《鏡報》引述英國王室傳記作者邁耶（Catherine Mayer）說法報導，威廉與凱特試圖讓喬治、小公主夏洛特（Princess Charlotte）與小王子路易斯（Prince Louis）享受正常童年，決定「盡可能讓喬治晚一點意識到自己終將登基」，在他們信任兒子足夠成熟以前，給予正常的童年生活。

▲喬治很清楚自己是王子，但似乎尚未意識到自己王位繼承人的身分。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）



邁耶也指出，喬治與弟妹仍會出席王室活動，看著父母、祖父母在做些什麼，「可能很快就會開始理解自己置身於公眾生活之中，還有這意味著什麼……這些都是他成長過程的一部分」。

事實上，喬治很清楚自己的王子身分，雖與妹妹一起在倫敦「湯瑪斯的巴特西私立小學」（Thomas's Battersea private school）上課，但同學都叫他PG，也就是喬治王子的縮寫，並與家人一起生活在肯辛頓宮（Kensington Palace）。

威廉過去就曾透露，他與弟弟哈利從小就很清楚未來人生道路與肩上重任，也因此備受煎熬，因此希望盡可能保護兒子，「（我會安排）適當的時間與空間，把喬治撫養長大，並且讓他了解自己將如何適應這個世界。我們非常正常」。

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