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威廉王子一家五口「全穿藍衣」合照！　喬治、路易神複製爸爸長相

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▲威廉王子一家。（圖／翻攝自英國皇室IG）

▲威廉王子一家。（圖／翻攝自英國皇室IG）

實習記者周依儒／綜合報導

英國王室官方日前在Instagram上PO出了一系列威廉王子一家五口最新的合照，照片中的威廉王子（Prince William）、凱特王妃（Duchess of Cambridge）以及喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易小王子（Prince Louis）5人都穿上了藍色系的服裝，而其中一張威廉和喬治、路易父子3人的合照，也被許多皇家迷大讚「父子神複製」！

照片中可以看到，威廉王子一家五口和 BBC 資深主持人大衛艾登堡（David Attenborough）見面，威廉王子穿藍色的襯衫和針織衫，配上灰色的西裝，凱特王妃穿著一襲藍色洋裝，喬治王子和弟弟路易也分別穿上了不同風格的藍色上衣，小公主夏綠蒂則是穿著一套灰色洋裝配藍色鞋子，畫面十分諧和登對，也再度展現一家人的「高衣Q」。

不過，第二張爸爸威廉王子和喬治王子、路易小王子的合照也引起眾人注意，畫面中喬治似乎低頭在把玩手上的石頭，弟弟路易則坐在爸爸的腿上看著哥哥玩，但兩人的側臉乍看之下根本是同一人，加上喬治王子露出的淺淺笑容和爸爸的笑臉也極為相似，讓不少皇室鐵粉紛紛在下面留言，「3人真的好像」、「父子神複製」、「太可愛了」等等。

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