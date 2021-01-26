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英網紅「懷孕染疫」！剖腹產急轉重症ICU昏迷逾30天　妹求幫集氣

記者張靖榕／綜合外電報導

英國30歲網紅維克多莉（Grace Victory）去年底感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），當時醫生因她有孕在身，判斷得先人工剖腹產，隨後因呼吸道問題將她進行昏迷治療。儘管去年底出現好轉，但維克多莉至今仍未脫離昏迷狀態，她同樣也是網紅的妹妹便在網路上呼籲網友幫忙集氣，希望盡快助姊姊擺脫難關。

根據英國《衛報》報導，維克多莉是一個YouTuber，平時會在平台上討論育嬰觀念和伴侶關係，也會發表對心理健康和建立對身材的信心等想法，累積至目前已有20萬追蹤者。

▲▼ 英網紅「懷孕染疫」！剖腹產急轉重症ICU昏迷逾30天　妹求幫集氣。（圖／翻攝自Instagram「gracefvictory」）

▲網紅維克多莉在Instagram上時常分享自拍照，並給予人們正面力量。（圖／翻攝自Instagram「gracefvictory」）

來自白金漢郡（Buckinghamshire）的維克多莉於去年12月中染疫，當時因有孕在身，為了確保嬰兒的安全，在平安夜接受醫師進行人工引產。產後因為冠狀病毒引發的呼吸道問題，醫師必須讓維克多莉轉入重症加護病房並以昏迷狀態進行治療。

維克多莉的家人在去年底的一項聲明中表示，她的狀況暫時穩定，而她剛出世的兒子狀況良好，當時包括BBC在內許多英國媒體皆報導這個好消息。然而將近4周過去，維克多莉的情況並沒有繼續保持穩定，甚至到了本月25日仍處在昏迷狀態。

維克多莉的部落客妹妹查萊（Charleigh）便於本月初時，在網路上請求粉絲為姊姊集氣，25日又再次拜託粉絲給予姐姐支持。家人再次發布聲明，「我們好愛好愛她，我們知道她一定會脫離險境變得更堅強。她一生都致力於療癒人們的心，現在我們請求你們幫忙祈禱她能病癒。」

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