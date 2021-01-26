疫情封鎖「1人顧孩24hrs」！媽精神崩潰　親手悶死10歲自閉兒

▲40歲母親歐加（Olga Freeman）親手勒斃10歲自閉症兒子狄倫（Dylan Freeman）。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦發生一起悲劇事件。母親歐加（Olga Freeman）疫情期間獨自照顧10歲的自閉症兒子狄倫（Dylan Freeman），她不堪重負、精神崩潰，親手用胸罩與雙手勒昏孩子，並在其嘴巴塞入一塊海綿，導致孩童窒息死亡。

BBC、《天空新聞》與《泰晤士報》報導，警方去年8月16日接獲歐加自首的消息，立刻趕到西阿克頓（West Acton）一處民宅，發現男孩遺體。狄倫陳屍在母親床上，身邊圍繞許多玩具，經法醫驗屍後，證實死於上呼吸道阻塞。此時，狄倫的生父、知名攝影師狄恩（Dean Freeman）正在西班牙，無法趕回。

狄倫罹患高度近視、自閉症與科恩症候群（Cohen syndrome），身體多個部位異常，飽受語言與溝通障礙之苦，需要全天候護理。他原本一周有5天會去特殊教育學校，但疫情期間只能待在家中；未料，歐加卻因此不堪重負，釀成悲劇。

'The tragedy is that she loved him so dearly' 由 Daily Mail 發佈於 2021年1月26日 星期二

倫敦警察廳（Met Police）提出3份精神病學報告指出，歐加犯案時已經罹患嚴重抑鬱症，也出現其他精神疾病症狀。她過去就曾和朋友談到照顧兒子的責任、困難與掙扎，並且出現一些異常舉動，例如宣稱要成為救世主，甚至已經訂好機票，準備前往色列特拉維夫市（Tel Aviv）。

英國皇家檢察署（CPS）檢察官克麗斯汀（Kristen Katsouris）表示，此案是一場「悲劇」，「歐加多年來愛護與照顧著狄倫，但她兒子的特殊需求沉重又複雜，帶來日益沉重的壓力，加上她精神受損，釀成令人心碎的後果」。

歐加透過視訊出庭時，承認過失致死罪。此案預計2月11日再度開庭，宣判被告量刑。

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