哈利梅根爆「6月回英國」替女王慶生！卸任後首次公開與王室亮相

▲哈利與梅根傳出將於6月返回英國替女王慶生。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國哈利王子與妻子梅根2020年卸下王室職務後，便搬到美國加州定居，然而受疫情影響，就連聖誕節也沒有回到英國與其他王室成員團聚。如今有外媒爆料，哈利與梅根打算在6月返回英國，參加女王的95歲生日皇室大遊行，而這也將會是他們放棄王室頭銜後，首次公開與其他王室成員公開亮相。

根據《星期日泰晤士報》引述消息人士報導，哈利王子與梅根計畫於6月帶著兒子亞契返回英國與其他王室成員團聚。據悉，兩人將有可能參加伊莉莎白女王的95歲生日大遊行與皇家閱兵式，屆時將會是兩人卸下王室職位後，首次與英國王室成員的公開會面。兩人最後一次公開與王室成員出席王室活動是在2020年3月於西敏寺舉辦的英聯邦日慶典。

▲淡出英國王室的哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）



此次女王生日皇家大遊行將會是英國疫情爆發來，首次舉辦的全國性慶祝活動，不過根據6月的疫情發展情況，仍有調整行程或是縮小規模的可能。王室相關人員表示，「但我們還是希望能夠順利舉行。」據了解，許多王室成員都很期待能夠透過這次的機會見到哈利、梅根以及他們1歲的兒子亞契。

哈利與梅根已經辭去王室職位長達一年，在那之後，兩人先後與Netflix、Spotify等企業簽訂合約，推出獨家的節目與Podcast內容。不僅如此，兩人也在美國加州置產，種種跡象都顯示，兩人不太可能以「官方身分」返回王室。不過王室專家也表示，哈利王子與家人的關係相較先前的確有所緩和。

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