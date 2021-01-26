她戀上「24歲小鮮肉」狠斷20年婚！　燒錢示愛被狠甩：妳又老又胖

▲英國一名45歲婦女熱戀24歲小鮮肉，卻落得一場空。（示意圖／取自免費圖庫pixabay)

記者吳美依／綜合外電報導

英國45歲婦女喬安娜（Joanna Girling）與丈夫出國度假，卻瘋狂愛上24歲飯店服務生哈薩（Hassan Kahlied），毅然放棄20年婚姻，與新歡交往，並且不斷金援對方，展現滿滿寵愛。沒想到，甜蜜時光僅維持3個月，她就被嫌「又老又胖」，慘遭分手。

綜合《太陽報》、《每日星報》報導，喬安娜2018年與前夫到埃及度假時，2人感情已經有些疏遠，她遇上「愛調情」的哈薩，立刻墜入愛河，總是趁著下午偷偷溜去幽會，「他讓我多年來首次覺得自己性感……那是我這輩子最棒的性愛，我當時就知道必須離開我的丈夫。」

Tesco worker who dumped husband for toyboy devastated after he pockets £1.5k of cash https://t.co/bBHhyRKwZl — The Sun (@TheSun) January 25, 2021

喬安娜一回到位於諾福克（Norfolk）的家中就提離婚，並且預計2個月後再度前往埃及，追求真愛。她出發前與哈薩天天熱線談情，大方寄錢支付對方的生活開支，金額累計高達1500英鎊（大約新台幣5.7萬元），甚至偽造一份結婚證書。

喬安娜和哈薩順利重逢，甜蜜相處僅1個月，對方就提議各自回到家鄉，為彼此的未來努力存錢。但是，她才剛回到英國，立刻收到分手簡訊，「我以為哈薩真心愛我。他說想要娶我，結果都是謊言。他只是為了我的錢財而利用我。我覺得自己像個白癡，竟然為了他放棄婚姻。」

喬安娜經歷情傷以後，又因緣際會來到埃及，認識38歲的費果（Hysm Feygo），再度墜入愛河，「我們彷彿已經認識很久了。而且他從未向我要過一毛錢」。她對於現在的感情狀態非常滿意，也不願再去回想上一段戀情了。

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