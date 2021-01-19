喀擦聲露餡！台北某高中女廁偷拍他在現場　不起訴關鍵原因曝

▲台北市某高中傳出男學生以手機偷拍如廁的女學生，他表示自己是衛生股長「經過」而已，獲不起訴。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

台北市內湖區某高中日前傳出一名男學生於女廁以手機偷拍，受害女學生發現手機喀擦聲緊急穿上褲子出來查看，發現一名男同學經過。不過男同學表示自己是衛生股長，只是要把男廁消毒水放回掃具間並沒有偷拍，偵查時女學生表示「實際上沒看見是誰偷拍，無法確定就是他」。士林地檢署19日依犯罪嫌疑不足予以不起訴處分。

據了解，該學校一名女學生於去年6月3日在校內女廁如廁（蹲式廁所），卻突然看見左手邊門縫外有手機且鏡頭還露出來甚至聽到「喀擦」一聲，她並清楚看到手機是黑色而且手機殼還是黑色紋路，當下立刻穿上褲子出來查看，卻發現是一名男同學並緊急通報學校。

不過該男同學辯稱他是衛生股長，當天是要將放在男廁的消毒水放回掃具間，他關上門是有看見女同學從廁所走出來；但沒有看到她進廁所。該生並表示當時自己是使用iPhone7，而且在學校調查完後他就更換新手機，故障的舊手機已扔掉。

偵查時女同學表示，當天她立刻查看是誰在偷拍時，該男同學站在掃具間前放了東西就離開，神情也沒有慌張，實際上她也沒有看到是誰偷拍，無法確定是否就是該男同學。

學校當天已依程序通報成立性平會調查，確定男同學是衛生股長沒錯，案發現場的掃具間是男女廁共用，而掃具間位置相當靠近女廁，該男同學並非無正當理由站在掃具間前，而當天查看手機也沒有發現任何偷拍照片或影片，並強調跟女同學描述的手機模樣不一樣。士林地檢署19日認為無法排除現場有第3人且證據不足，偵結後該男學生妨害秘密罪嫌不起訴處分。

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