「禁轉機、外籍禁入境」1個月期限快到！　陳時中鬆口：會延續

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心在去年12月底證實英國返台發燒者是感染英國變異新冠病毒，同時也加強邊境管控，元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境，當時表示暫定一個月，但目前一個月期限快到，外界也關心是否會持續實施？對此，陳時中表示「大概還會繼續再延續。」

陳時中在去年12/30宣布今年元旦起，禁止非本國籍人士入境、外籍人士轉機，預計先實施一個月做滾動式檢討。當時媒體詢問何時會再鬆綁邊境管控？陳時中坦言，每個月會檢討一次，看情況做修訂或不修訂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但從去年到現在，世界新冠肺炎疫情仍嚴峻，全世界確診者也正式破1億人。針對邊境鬆綁，陳時中表示，再這樣嚴峻情況，沒有特別情況下，包括秋冬專案，大概還會繼續再延續。

之前宣布邊際管制時，陳時中就曾坦言，疫情變化這麼快，現在必須提高警覺，之後會做中間修改也不一定，但現在這樣的狀況，每個月會先檢討一次，看情況做修訂或不修訂，疫情不會跟著訂的時程變化，只能做時程、做檢討，所以隨時可能改變。

【你可能也想看】

►快訊／連續兩天本土+0「部桃無新增」添1例境外移入自墨西哥入境

►境外移入+1！本國籍男子「新冠陽性」自墨西哥搭醫療專機返國

►部桃11樓護理之家「住民+員工」98人採檢出爐！還有1人採檢中



►部桃事件隔離3262人 陳時中：還有1人未聯絡上

►昨1922進線量1.8萬通「應答率75%」 陳時中：今日已提升至90%

►還有136人在院治療！陳時中曝「部桃現況」：有534醫護留下來上班