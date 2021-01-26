桃園衛生所打來！她秒精神耗弱「真相超崩潰」　網驚：差點中10萬

▲部桃急診室外的檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

部桃群聚感染新冠肺炎已有15人確診，目前已匡列5000人居家隔離，相關單位只要有任何風吹草動，都會讓民眾驚慌不已！一名男網友驚呼，今（26）日下午，姊姊突然接到桃園衛生所的電話，頓時，姊姊腦袋一片空白，就怕要她去醫院採檢或隔離，結果真相超展開，且不少網友也接到同樣電話！

一名男網友在《爆怨公社》哭笑不得表示，下午2時許，住在桃園的姊姊接到衛生所的電話，當下一聽到是政府機關，害得她心跳差點跳出來，「以為我們被匡列了！」

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結果真相超爆笑，原來衛生所人員要提醒市民，「可以去做乳房攝影健康檢查」，頓時，群組家人全鬆了一口氣，紛紛笑到美丁美當，而原PO也用力幫老姊討拍一番，「我桃園的姊姊說衛生局害她精神衰弱，叫我來抱怨一下....」

▲姊姊差點嚇暈！（圖／翻攝爆怨公社）



超有後勁的貼文曝光後，掀起一票網友朝聖笑歪，「花500報名了沒」、「真的，我媽接到，嚇昏了，問題我們又沒去醫院」、「差一點就中10萬了」、「我下午也接到了，結果是我老大五歲疫苗還沒打」、「問題是…她敢去醫院嗎」、「我家女人也收到通知，身為男人沒什麼好驚慌的，只需要適當安慰她：別怕……妳沒有什麼乳房」。

▼有人夫不要命，竟調侃老婆沒有乳房！（圖／翻攝爆怨公社）



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