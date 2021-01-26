LIVE／急追失聯者！陳時中說明部桃擴大匡列最新疫調

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。部桃專案擴大回溯相關接觸者，昨日還有30人未聯絡到，而桃園市長鄭文燦稍早表示桃市已找回21人，還有1人待確認；另為了避免成為破口，部桃院內11樓的護理之家住民、員工全數採檢。針對上述議題，預料記者會上將進一步公布。

部桃擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍三大類對象，包括出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時相關接觸者，目前回溯2265人納入居家隔離，其中出院病人共1048人，陪病者及同住家人1217人。指揮中心昨日表示，已動員40名同仁致電關懷相關民眾，共計應撥578通，仍有30人未能取得聯繫資料，已由警政單位協助。而鄭文燦稍早表示，經過警政署交辦協尋失聯23人，桃市已找回21人，另有1人入監服刑，1人因出獄後無固定住所，尚待確認。

另外，案889和家人案890在24日宣佈確診，由於兩人曾待過的12樓病房一開始是被列為最安全的綠區，只需自主健康管理，但確診後，陳時中也坦言感染源不明，還需要進一步釐清。部桃11樓護理之家剛好夾在10樓與12樓兩區紅區之間，指揮中心昨日說明該處住民49人、員工40名，全數安排採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

截至目前國內累計889例確診，分別為779例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、787人解除隔離、95人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。