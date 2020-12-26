情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

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情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材拼輸贏　他買課程「相親」

記者黃宥寧／台北報導

疫情讓全民瘋健身！健身需求越來越受歡迎，健身房也如雨後春筍般越開越多間。對於健身教練而言，該如何擁有固定的學員數，將是決定收入的關鍵！而外表真的會影響學員挑選教練關鍵嗎？高顏值的學員數就會多嗎？辛苦招募的亮眼教練是否會遇上有錢學員直接成「私人貼身教練」？擁有健身教學經歷近5年的正妹Tiffany健身教練，接受《ETtoday新聞雲》專訪為大家解答。

▲健身美女。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲年僅25歲Tiffany擁有將近5年健身教學經歷，聽聞過許多關於健身界八卦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

年僅25歲Tiffany擁有將近5年健身教學經歷，現為自由健身教練，教過的學員達千人。Tiffany接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，身材就像一張名片，很多時候健身專業無法一眼就看出，但上門的學員也會觀察，光是身材精實就能讓學員認同。

在健身圈多年的她，聽聞各種奇奇怪怪的事情，她曾聽同事說中山區健身房同業曾經在一大早開門就有一名濃妝艷抹穿性著感的女生走進來，但臉上看的出來就是相當疲憊，身上更不時散發出菸酒味。她說這是剛下班「小姐」沒錯。Tiffany說這位小姐，她的身材其實已經很標準了，從聊天過程當中同事曾經問過她為什麼一大早下班就要來上教練課，對方只淡淡回「我希望我的身材前凸後翹，讓客人可以多一點，而且我也只有這個時段才能來。」

▼上班小姐一大早就上門來上教練客，只求身材能更好。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲健身,運動（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

Tiffany說健身房裡的人形形色色，有些人不一定是真的來健身；她就分享曾經有一位女教練，因有名男生在網路上看到她的教練照，就預約1堂500元的健身體驗課。結果來的是一名約30幾歲高又瘦的男生，並表示自己是工程師更一開口就說「我只是想來跟妳聊聊天」。聊天內容猶如相親現場，對方甚至問「妳喜歡玩手遊嗎」、「平常喜歡做什麼休閒活動」天南地北聊了1個小時，完全沒聊到健身內容，1個小時到工程師說了聲謝謝付了500元就離開。

Tiffany也提到，在健身房也曾看過「我愛紅娘瘋狂把教練型」系列的學員。有聽說有女教練為了想賣多點堂課就陪睡了，但她表示真的算很少很少見。至於她自己曾經遇過1位學員一開始表示想上課，結果天天都以問課名義打電話來，甚至也會到店裡站著看她上課，再買杯飲料請她喝。她表示對於學員這樣的行為她覺得不干擾彼此這樣是可以接受的，只是覺得學員真的滿可愛。

Tiffany覺得女教練比較吃香的地方，是有些比較害羞的人妻、或是孕婦會有些特別需求，這時候就會特別指定女教練，還有最重要的是真的想透過運動減肥的女生，因為看到女教練身材是屬於她們嚮往的也會特別選擇女教練。她覺得女教練通常也比較有親和力，有時候在談教練課堂數時也會比較好賣。

▼女教練吃香地方比較能被害羞人妻或是孕婦指定。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼健身器材。（圖／記者黃宥寧攝）

她多年與學員接觸下也有自己一套「運動心理學」，她覺得健身教練這個職業薪水取決於學員多寡，但她不太喜歡洗客人，她認為就算賺到了第一個月，後面也可能會被洗走，所以她會花較長的時間和客人聊天，透過聊天清楚了解對方需求以及預算；如果對方預算真的沒有那麼高，硬是要對方買超多堂花大錢，這樣可能就會因此失去更多客人，最後她也表示健身教練其實就跟其他職業沒什麼不同，有許多認真負責的教練，但確實也有一些同行亂象，但不要因為幾個特例就抹滅掉其他認真的教練。

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