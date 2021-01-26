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青溪國中1438學生替前線醫護打氣！暖句曝光：生活雖苦，但妳要甜

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

部桃醫院群聚感染事件範圍不斷擴大，中央流行疫情指揮中心24日宣布，擴大回溯需居家隔離者，估計匡列約5000人。面對疫情不斷升溫，桃園市立青溪國中發起「一人一張加油卡，聲援部桃」活動，由校長沈亞丘帶頭，請全校1438位學生親筆手寫加油話語，向前線醫護人員打氣；孩子們也響應，紛紛寫下溫情話語，「生活雖苦，但你／妳要甜」，希望前線醫護保持樂觀，相信一切都會逐漸好轉。

▲▼桃園青溪國中學子聲援部桃。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園青溪國中學子一人一小卡聲援部桃。（圖／記者沈繼昌攝）

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青溪國中教務主任邱心怡表示，聲援部桃活動是由校長沈亞丘發起，在上周期末考當天健康教育考試過後，由校長廣播，希望孩子們將感謝的話語一字一句寫在小卡上，再由老師製作壓克力板，準備今（26日）透過社工送進部桃醫院醫療大樓，並放在醒目的地方，希望能夠鼓舞再前線的醫護人員。

▲▼桃園青溪國中學子聲援部桃。（圖／記者沈繼昌攝）

▲青溪國中教務主任邱心怡（中）。（圖／記者沈繼昌攝）

邱心怡說，看到醫護人員、尤其是在桃園前線的防疫工作者，如此犧牲奉獻，讓全校師生都感動不已，孩子們在校長的諄諄教誨之下，更將感謝全部化為文字，替桃園加油、台灣加油！邱心怡表示，全校7、8、9年級加起來共有1438位學生，希望能把每一張小卡都送到部桃醫護人員手上，大家一起度過艱難、度過這關鍵的一刻。

孩子們在小卡上除了提筆替前線醫護加油外，還有學生寫道「生活雖苦，但你／妳要甜。疫情雖毒，但保持樂觀，一切都會好，加油！」邱心怡也表示，學校還為活動想了Slogan，「部桃防疫守護前線，青溪學子感激無限」，希望大家的加油打氣、感謝之意能夠完整地傳達給前線醫護人員。

▼學生親手提筆寫下對前線醫護的感謝。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼桃園青溪國中學子聲援部桃。（圖／記者沈繼昌攝）

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