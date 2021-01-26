確診足跡公布...商圈市場生意慘淡！鄭文燦：將推振興計畫

記者黃宥寧、沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

新冠肺炎疫情拉緊報，因應個案足跡陸續公布，桃園大湳市場及南門市場等商圈生意大受影響，雖然已經做了多次消毒，但仍沒有顧客敢上門。對此，市長鄭文燦信心喊話承諾，待疫情舒緩後，市府團隊會針對傳統市場加強振興計畫，透過相關行銷活動的注入來刺激買氣，呼籲大家要多點信心、齊心抗疫。

▲桃園市長鄭文燦承諾，將針對市場進行振興計畫。（圖／記者黃宥寧、沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭文燦指出，在足跡公布後，目前市場人潮冷清許多。（圖／記者黃宥寧、沈繼昌攝）

因應案889、890足跡公布，桃園市八德區公所昨日已至大湳市場進行第二次大消毒，另外，今日也按照順序針對市場周邊環境加強清潔消毒，未來預計在2月2日前完成八德區其餘各里的清潔消毒作業。

鄭文燦26日下午受訪表示，由於近幾日公布社區的足跡比較多，加上桃園市民的防疫意識大幅提高，這陣子市場人潮確實較以往冷清，且就連沒有公布足跡的市場也受波及，但針對此問題，鄭文燦承諾防疫的高峰期過後，市府會提出傳統市場振興計畫、商圈行銷等計畫，以促進消費、讓買氣回來，「希望大家要有信心，讓這場抗疫的戰爭可以在一定期限下紓緩。」

最後鄭文燦也強調，市府目前已積極進行社區大消毒，只要足跡密集的地方，一律大範圍消毒，為的就是讓社區風險降低，另外該「框住」的範圍寧可多也不會少，鄉親朋友可以放心。

►偷偷分享少女秘密！

▲鄭文燦強調，市府目前已積極進行清潔消毒。（圖／記者黃宥寧、沈繼昌攝）