男嬰疑遭保母重摔「腦出血縫20針」　母淚崩：生日卻要出庭回憶

▲汐止一名6個月男嬰給保母托育，沒想到第34天疑遭摔腦出血開刀縫近20針。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區保母商女2019年5月受托照顧黃姓夫婦的6個月大男嬰，沒想到托育第34天竟翻白眼送醫。國泰醫院診斷出腦出血轉診到北榮開刀縫了近20針，雖沒生命危險卻留下發展遲緩後遺症。經檢方調查後，依過失傷害罪將商女起訴，士林地院21日2度開庭，媽媽淚崩表示「今天是我生日但沒想到卻是開庭..」，商女則辯稱沒將男嬰用丟的。

50歲商女受託從2019年4月18日周1到周5從早上7點半到下午5點半照顧男嬰，豈料2019年5月21日傍晚，男嬰突然翻白眼、失去意識而送醫救治。醫院診斷出男嬰受到外力導致腦出血傷勢，判斷是經多次撞擊所造成。

士林地院21日2次開庭進行審理，傳喚證人男嬰阿嬤、父親及母親進行交互詰問。陳姓阿嬤表示，當初媳婦當初找到商女當保母時還很高興向她說「這個保母好厲害，可以邊顧孩子還能煮整桌菜。」但沒想到才過一個多月而已小孫子發生意外。阿嬤在庭上也說到事發當下商女態度相當柔軟，多次道歉跟她解釋「因為她排便不順有吃益生菌，所以顧小孩中途會想去上廁所才會將孩子用丟在床上」，阿嬤眼角泛淚說，發生這種事情心真的很痛！

男嬰母親庭上邊說邊掉淚，「今天是我30歲生日，沒想到是來開庭面對回憶這樣的事情，真的很難過。」她認為當初商女明明在事發時帶著滿滿愧歉，卻在出庭後改口，面對保母矢口否認犯罪她真的很難接受。

因商女辯護律師仍認為商女沒犯罪，甚至質疑是小男嬰先天就有疾病只是父母不知悉。法官也將函調健保署調閱男嬰就診資料，下次擇期再開庭。

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