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蔡其昌提案中火加速「以氣換煤」　江啟臣批「除役不拆除」打假球

▲▼國民黨團召開「民進黨 說一套 做一套 不是真心為中部民眾」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨團召開「民進黨 說一套 做一套 不是真心為中部民眾」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

台中空汙議題牽動市長選舉，被視為有意參選台中市長的立法院副院長蔡其昌26日針對中火燃煤除役提出主決議，建議未來每完成一部燃氣機組商轉，2年運轉順利後即「除役不拆除」。對此，國民黨主席江啟臣痛批，燃煤機組除役卻還繼續購煤，根本是打假球，呼籲採用國民黨團主張的「用燃氣除燃煤」，才是照顧中部人的肺。

蔡其昌26日提出「中火燃煤除役時間表」主決議，包括何欣純、黃國書、莊競程、張廖萬堅、陳秀寶、洪申翰及台灣基進立委陳柏惟等中部民進黨立委都共同連署。提案內容指出，建議未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利後即「除役不拆除」，以因應緊急危機；此外，台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應提前約10年，也就是2035年就實現。

▲▼蔡其昌提出主決議，建議未來每完成一部燃氣機組商轉，2年運轉順利後即「除役不拆除」。（圖／記者楊蕓翻攝）

▲蔡其昌提出主決議，建議未來每完成一部燃氣機組商轉，2年運轉順利後即「除役不拆除」。（圖／記者楊蕓翻攝）

對此，國民黨團召開記者會，江啟臣批評，民進黨團提出用「燃氣換燃煤」，對於燃煤機組除役講得相當模糊，甚至只提到台中電廠10部燃煤機組，原訂2046年前除役，應提前在2035年實現，然而，眼前這4部老舊燃煤機組不除役，去談10年後的事情有什麼意義？

江啟臣表示，民進黨團提案也提到「除役不拆除」，繼續保留以因應緊急危機，要繼續購煤也很奇怪，直呼「這一切都讓人覺得是打假球」。

江啟臣表示，民進黨聲稱「以氣換煤」，實際上只是增加燃氣，並沒有馬上除煤，跟國民黨團主張「用燃氣除燃煤」是不符合的，他要求行政院、經濟部、台電應採納國民黨團的主決議，呼籲台電不要只顧上意，不顧民意。

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