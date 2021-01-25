潭子潭興路路基下陷危及安全　楊瓊瓔爭取上千萬經費盡速鋪平

▲楊瓊瓔（左2）爭取上千萬元經費，要求市府盡速鋪平潭興路。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區聚興里潭興路路面凹陷、車轍和龜裂破損嚴重，已有10多年未曾全段刨鋪，讓過往車輛和行人安全飽受威脅，經立委楊瓊瓔、市議員賴朝國等人努力，已獲中央核准納入前瞻基礎建設，全長3.4公里，總經費1660萬元，其中楊就爭取到8成2預算，大大減輕地方負擔，市府也表示會盡速鋪平，確保用路人安全。

楊瓊瓔、賴朝國、市府養工處長彭岑凱、區長林國聲及聚興里長李添貴，上午前往潭興路會勘，楊指出，民眾行車安全及居住品質，一直是她從政至今最優先的問政目標，常有民眾透過1999市民專線或在她的臉書留言反映選區內道路損毀的問題，她期盼有關單位儘速改善路況，針對潭興路進行全面路基改善及瀝青混凝石刨鋪作業，提升道路品質。

賴朝國表示，提升道路服務品質，就是要讓民眾「有感」，潭興路是聚興里居民上下班生活的重要道路，確實有改善必要，他要求建設局盡快完工，給居民一條安穩的回家路。

林國聲也提醒建設局，未來施工期間，務必顧慮用路人的安全，便道的動線必須和交通標示務必要清楚醒目，使道安風險降至最低。

彭岑凱說明，潭興路附近中小型工廠林立，大車經常進出造成道路損壞嚴重，2年前僅有過部分路面改善，但全線大部分路面狀況不佳，甚至多處路基下陷，他承諾經費一定到位，力求盡速完工。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來