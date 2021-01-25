提案刪255億預算挨轟　國民黨團：幫國家預留預算抗疫

▲國民黨團召開「國民黨團嚴審2兆總預算 為民把關 為所當為」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會處理中央政府年度總預算案，預計本周完成三讀，總預算規模達2兆1615億元，在野黨提出統刪255億元，卻遭到民進黨抨擊。對此，國民黨團25日召開記者會強調，凍結刪減案都是經過通盤考量，針對無必要性或執行力不佳的預算項目刪減，可幫國家省下255億元用於防疫，如購買疫苗、振興紓困等。

110年度中央政府總預算經過朝野協商之後，統刪225億元是歷年來最高。總召林為洲表示，因為疫情關係，官員的跨國考察、會議銳減，但政府仍編列了為數不小的出國旅費，應該各機關平均下來應該刪除40%左右的出國旅費；另外數位身分證電子化喊卡，內政部仍編列了8.74億元的換發經費，也應該刪除。

而國民黨團認為最該刪除的預算，是司法院編列1.2億宣傳「宣傳國民法官制度」，林為洲批評日前石木欽案，法官跟被告打球、吃飯、炒股，司法威信掃地，「你再怎麼宣傳，出一個弊案就沒人會相信司法，這樣編預算有意義嗎？」

此外，國民黨團也提案刪除行政院長蘇貞昌一半的特別費，原因是日前他放任行政院小編做梗圖打擊在野黨。

林為洲表示，國民黨團所羅列出的凍結刪減案都是經過通盤考量，有無必要性、正當性、執行力不佳的預算項目，總共可以幫國家省下255億元，可以提供在防疫需求上，包括疫苗購買、振興紓困等等，等同於幫國家預留255億元準備抗疫準備。

林奕華指出，過去民進黨在野時也曾對外交部的一般事務費、工作維持費建議都曾提出3分之1、3分之2予以凍結；駐美代表駐刪減2億4000多萬元；駐外單位國慶酒會刪減1000多萬元預算等，甚至要求全數刪減、全數凍結，相較民進黨在野時的提案，國民黨團已經客氣很多。

林奕華也提到，民進黨團68席立委的提案中，總共2兆1615億元規模的預算數，民進黨刪減數卻是0案，「就算是執政黨委員，難道就不需要幫民眾看緊荷包嗎？」痛批民進黨卻利用民眾對預算審查的不瞭解，發動網軍攻擊在野黨，心態非常不可取。

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