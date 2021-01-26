快訊／立法院1女職員匡列居家隔離　同住家人曾到部桃探病

▲立法院。（資料照／記者黃彥傑攝）

政治中心／台北報導

部桃醫院內部感染擴大，指揮中心日前宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離。據證實，立法院目前有一名收發室女員工，因同住家人曾去部桃看病，週末已開始自主健康管理，目前被匡列居家隔離，健康狀況良好。

立法院秘書處25日上午啟動調查，詢問院內職工是否有接到需要「居家隔離」的狀況，目前僅有該名女員工通報隔離。

另外，立法院長游錫堃25日表示，現在立法院所有同仁進入院內都要戴口罩，朝野協商也移至紅樓302室，立法院會配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，對疫情也非常關心，一切會盡力配合。

根據中央流行疫情指揮中心規定，回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

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