桃園新人驚見感染暴增！「3天前告知」婚宴延期　餐廳索賠22萬

記者柯沛辰／綜合報導

一對新人預計24日在桃園舉辦喜宴，但考量部桃群聚感染爆發，親友也不方便前來，所以21日告知餐廳希望延期，不料對方要求賠償17萬食材費、沒收5萬元訂金，讓他們覺得很不合理。對此，業者回應，新人3天前才告知延期，食材和人力都已經準備好，他們只是收取4成食材費。貼文曝光後，引發網友論戰。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，原本想著過了2020年，疫情影響會小一些，但近期部桃疫情延燒，加上本土案例增加，中央也建議延期或取消大型集會，考量原本邀請的賓客多數來自外縣市，而且陸續因防疫考量、公司政策告知難以前來，所以他們21日向餐廳告知延期需求。

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▲由於原PO在婚宴前3天告知延期，餐廳要求賠償4成食材費，但不提供明細、食材。（示意圖／取自Pixabay）

不過，業者回應，食材已經進貨完成，若婚宴延期，對他們而言形同「取消」，所以要酌收19萬元食材費用，並沒收5萬元訂金。雙方協調後，餐廳稍微退讓，改收17萬食材費+5萬元訂金，但無法提供明細、食材、也不能折抵下次消費，讓新人覺得很不合理，雙方不歡而散。

不少網友看完紛紛留言，「3天前才說延期，真得太晚了」、「聽起來餐廳方面比較佔道理，但應該提供價格明細」、「桃園又沒封城，憑什麼要餐廳承擔親友不想來喝喜酒的責任」、「才收4成食材費，又不是全賠，餐廳已經很佛心了吧！」

不過，也有人持不同看法，「業者太小氣，這是第三方災害」、「要算食材費沒關係，但不給費用明細，又不讓客人拿回食材，這不是擺明坑人嗎」、「不提供收據，是心裡有鬼嗎」、「要收食材費，為什麼不能拿食材，我不懂」、「折衷做成餐盒不行嗎？」

對此，原PO回應，目前已經向消保局投訴立案；餐廳方面則表達遺憾，後續將採取法律行動，不排除提告違約。

▼1月17日確認桌數是33桌。（圖／爆料公社）

▼1月19日，群聚感染+4，原PO詢問有無防疫配套措施。（圖／爆料公社）

▼1月20日本土病例又增加1例，原PO告知桌次減少到28桌。（圖／爆料公社）

▼考量疫情延燒，原PO告知希望延期。（圖／爆料公社）

▼文章一出，網友反應兩極。（圖／爆料公社）