部桃匡列隔離　林右昌：基隆有14人...過年前監管人數達千人

▲衛福部桃園醫院匡列隔離，林右昌：基隆隔離人數14人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近日疫情升溫，基隆市長林右昌26日與慶安宮主委童永在慶安宮參香祈福國泰民安，說明相關因應作為， 有關部桃醫院擴大回溯之居家隔離共有6名，除原先2位，26日增加4位，1名是陪病同住者，另3名是到部桃醫院實習的學生；此外，基隆市協助收置從部桃轉院到基隆隔離共8人，為病患有6人，隨同看護有2人；基隆市長林右昌表示，目前基隆市與衛福部桃園醫院群聚事件有關的隔離人數是14人，呼籲大家提高警覺，提高防疫要求。

林右昌指出，基隆市累計疑似通報個案310例，其中300例排除、10例陽性；社區通報檢測累計採檢計494人，491人排除，3人送驗中；居家檢疫有487 人，防疫旅館則有54人入住。

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林右昌表示，基隆市總計居家檢疫與居家隔離人數，目前加起來共500人左右，居家檢疫人數是過去一般數量的3倍左右。他說，農曆過年前返鄉人潮增加，屆時預計監管人數達1000人左右。

▲近日疫情升溫，基隆市長林右昌26日與慶安宮主委童永在慶安宮參香祈福國泰民安。

林右昌說，基隆市因應作為，將持續撥發醫療單位、照護單位、防疫單位等防疫能量與口罩資源；加強「出入人潮擁擠、密閉場所等八大類場所，應佩帶口罩」，落實「防疫新生活」宣導，並邀專家協助辦理基隆市9家地區級以上醫院進行「醫院因應秋冬專案COVID-19應變現況無預警加強查核」（包含動線、防疫措施），目前已完成3家；至於，基隆市4家防疫旅館，目前總計將有92間房間可供春節期間居家檢疫者。

另外，環保局將加強消毒，基隆市各大觀光景點、人潮齊聚點、大型營業場所、交通場站及各醫院周邊共25處場域巡迴消毒，並維持每周至少一次的消毒頻率。

林右昌強調，市府會以海報與人員走動方式加強宣導，籲請攤商和市民確實戴口罩維護自身安全，提供酒精，呼籲攤商與小吃店再把之前用餐區使用的隔板拿出來，提高警覺，提高防疫要求，一起把防疫工作做到滴水不漏。

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