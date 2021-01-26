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部桃擴大匡列「2台東人隔離」　縣府：僅設籍實際住外縣市勿恐慌

▲▼台東縣長饒慶鈴召開防疫會議，開設新冠肺炎災害應變中心及資訊公告網站 。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴召開防疫會議 。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應新冠疫情嚴峻，台東縣政府今天（26日）由饒慶鈴縣長主持跨局處防疫會議，並開設因應新冠肺炎災害應變中心及資訊公告網站 ，針對部桃擴大匡列對象，其中有2名設籍台東民衆列隔離檢疫，饒慶鈴表示，2名對象雖設籍台東但居住在外縣市，縣府也持續追蹤關懷中，呼籲鄉親無需過度驚慌，但務必加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，防範疫情擴散。

▲▼台東縣長饒慶鈴召開防疫會議，開設新冠肺炎災害應變中心及資訊公告網站 。（圖／台東縣政府提供，下同）

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台東縣衛生局表示，日前中央疫情指揮中心訂定回溯部立桃園醫院接觸者匡列，台東有收到中央提供2名居家隔離名單，經查該2名個案雖設籍台東但長期居住外縣市且目前於外縣市進行居家隔離中，如後續中央流行疫情指揮中心提供台東相關居家隔離者名單，衛生局將會主動開立居家隔離通知單，並立即進行追蹤關懷。

▲▼台東縣長饒慶鈴召開防疫會議，開設新冠肺炎災害應變中心及資訊公告網站 。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，2名對象雖設籍台東但居住在外縣市，縣府也持續追蹤關懷中。

台東縣衛生局呼籲鄉親，如有去過中央公布確診個案公共場所活動史的民眾，2/3前如出現疑似症狀，應確實戴醫用口罩，就近至縣內指定社區採檢院所（台東馬偕、部立台東醫院、部立台東醫院成功分院、台東榮院、關山慈濟、台東基督教醫院、蘭嶼衛生所、綠島衛生所）就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，經醫師評估後採檢者需自付掛號費等費用（檢驗費用由公費支出）；返家後亦應戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離，做好相關防疫措施。

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