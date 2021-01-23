罷捷發起人曝「反萊豬罷黃捷」遭北市警約談　怒：我們在北韓？

▲罷捷發起人徐尚賢曝遭警約談 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票案在即，罷免總部發言人徐尚賢卻驚爆，因反萊豬、罷黃捷遭綠色恐怖清算，近日收到台北市中正一分局寄出的到案通知書，請他過去做筆錄，讓他直呼：「這就是綠色恐怖！司法迫害！」、「我們的國家究竟是中華民國還是北韓？」

徐尚賢表示，今天是自由日（1月23日），也是舉行反萊豬、罷黃捷遊行的意義，不過就在罷免黃捷進行得如火如荼的時候，「綠色恐怖動手清算，有何居心？」

▲罷捷發起人徐尚賢。（圖／記者吳奕靖攝）

徐尚賢說，去年他參加反萊豬大遊行，表示民意向背，不過近日卻收到台北市中正一分局的到案通知書，案由為公共危險、毀棄損害案件，「政府先欺負人民，再拘捕人民，欺壓百姓、威嚇百姓，簡直是政治迫害、綠色恐怖！反對萊豬罷免萊豬民代哪裡違法？」

▲罷捷發起人徐尚賢曝遭警約談 。（圖／記者許宥孺攝）

徐尚賢認為，針對案由內容，總部原本不以為意，所以尚未到案說明，「是現在大鯨魚跳出來了，我們才認為事態嚴重，裡面的指控是子虛烏有，根本搞不清楚狀況」。

徐尚賢試問，總統府由總統帶頭行政不中立，影響台灣的民主，進行極權專制，「我們的國家究竟是中華民國還是北韓？」