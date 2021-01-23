黃捷辦公室急曝鳳山分局訊息：砸雞蛋被約談　罷捷發言人轟：有警局內線

▲黃捷辦公室搶先鳳山分局發布「約談案由」訊息 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

罷捷團體發言人徐尚賢就在23日開記者會表示自己遭到警方約談，認為是「政治迫害、綠色恐怖」，不過就在徐尚賢開完記者會後半小時，黃捷的媒體聯絡群組發出訊息表示轉知鳳山分局訊息：「去年1122在台北反萊豬抗議，徐尚賢帶領群眾丟雞蛋之行為，經過台北市中正一分局查明身分後傳辦，案經查證情形，鳳山分局向記者說明」。讓徐尚賢酸爆黃捷有內線管道，鳳山分局回應：「本分局目前無案件需徐尚賢先生至鳳山分局說明」。

徐尚賢在23日上午10點在罷捷總部亮出到案說通知書，他表示：「去年參加反萊豬大遊行表示民意向背，民進黨政府現在卻以公共危險、毀棄損害栽贓嫁禍他！政府先欺負人民，再拘捕人民，欺壓百姓、威嚇百姓，簡直是政治迫害、綠色恐怖！反對萊豬罷免萊豬民代哪裡違法」？

▲黃捷辦公室搶先鳳山分局發布「約談案由」訊息。（圖／地方中心翻攝）

沒想到就在記者會結束之後，上午10點39分，黃捷的媒體聯絡群組發出說明，表示轉知鳳山分局訊息：「罷捷總部發言人徐尚賢召開記者會案，經鳳山分局查證：是去年1122在台北反萊豬抗議，徐尚賢帶領群眾丟雞蛋之行為，經過台北市中正一分局查明身分後傳辦，案經查證情形，鳳山分局向記者說明」。

面對黃捷辦公室搶先鳳山分局發布訊息，徐尚賢質疑：「原來黃捷有內部管道掌握警局的事情？警局都尚未發佈新聞稿黃捷團隊就可以先發佈？而且傳票內容屬於個人隱私，黃捷團隊可以這樣公諸於世嗎」？鳳山分局回應：「有關媒體詢問徐尚賢先生是否有受鳳山分局通知製作筆錄等情，本分局目前無案件需徐尚賢先生至鳳山分局說明，亦無其他警察機關請求協助通知徐尚賢先生到案說明，如有相關問題也請聯繫本分局，謝謝」。

▲罷捷團體發言人徐尚賢出面控訴綠色恐怖 。（圖／記者吳奕靖攝）





▲罷捷團體發言人徐尚賢出面控訴綠色恐怖 。（圖／記者吳奕靖攝）