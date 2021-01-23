這麼好玩？10年砸10萬買遊樂園「全年護照」　玩276次結下跨國情

▲十年粉絲手寫感謝卡片感謝樂園。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄何姓一家人，連續10年砸近10萬元購買遊樂園「全年護照」，最高紀錄是一年內到遊樂園玩56次，期間，何家人還和園方馬戲團的外籍演員Lochin Logan變成好朋友，Logan的媽媽還親手織了小背心送給何家2位小朋友， 讓他們又驚又喜。

自2010年高雄這家遊樂園開幕以來，何家人連續10年購買「全年護照」，一本護照不限次數進園使用，10年來，4人共花費近10萬元，共造訪276次，最高紀錄是一年內進遊樂園56次，某年孩子放寒假時，一家人甚至在一週內到樂園玩5天。

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▲何家人與外籍演員Lochin Logan變成好友。（圖／記者許宥孺翻攝）

在這10年間，何家人還與外籍演員Lochin Logan變成好友，Logan對孩子們友善又熱情，回家鄉時會帶禮物給他們，Logan的媽媽還親手織了小背心給兩位小朋友，讓他們驚喜又感動，因此在今年初，何家人也透過親筆手寫卡片傳達給樂園和外籍演員。

在樂園眾多設施中，何媽媽透露孩子喜歡玩的設施很多，包括VR方城市、飛越愛情海、極限挑戰、異次元對決、彈跳星等，義大皇家劇院的精彩表演及主題式遊行，更吸引他們年年到訪，因此今年新春期間推出的全新主題「牛仔大冒險」及「全台唯一飛行雙劇院」，何家人也迫不及待想前往體驗。

▲遊樂園招牌吉祥物。（圖／記者許宥孺翻攝）

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