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國內首起院內感染！網傳南部某醫院也管制了　院方駁斥：謠言　　

▲網傳高雄某醫院管制中，院方駁斥此為謠言。（圖／記者許宥孺翻攝）

網傳南部某醫院管制中，院方駁斥此為謠言。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、林悅、陳崑福、吳奕靖／綜合報導

北部某醫院傳出疑似爆發院內群聚感染，指揮中心12日下午召開記者會證實此消息，指出確診者為1名醫師及1名護理師，兩人為情侶關係。消息傳出後，也讓醫療院所「挫咧等」，紛紛發布院內防疫措施：另還有網路傳聞表示，南部某醫院也拉起封鎖線管制，不過經記者查證後，該醫院嚴正否認此傳聞。

高雄長庚紀念醫院表示，維持進出醫院戴口罩、量體溫、酒精乾洗手，進出分流，發燒者不得進入，一律到急診篩檢，出入口分流，探病者需留下基本資料，醫護人員每日量體溫；目前即時因應TOCC留意曾至北部醫院就醫或轉診病人。

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義大醫療體系指出，醫院門禁管制加強TOCC病史詢問，陪病家屬限制一人，加護病房會客每日二次，每次半小時，一般病房會客每日二次，每次一小時，採實名制，每床會客人數限制二人(不得輪替)。針對預約掛號/排檢病人會預先進行旅遊史查詢，若遇自主健康管理者醫院會主動通知更改掛號/排檢日期，必要時安排至防疫門診就醫。所有人員 (含員工)進出一律配戴口罩及量測體溫，無發燒始得進入院區，體溫異常者(≧38℃)，將至急診或依醫院規定就醫處置。員工有呼吸道症狀或發燒者禁止上班並依新冠肺炎擴大採檢原則進行檢驗。因應疫情之變化，本院將隨時發布相關感控執行措施之訊息，敬請民眾注意並多加配合。

▲高醫訪客探視管制措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫訪客探視管制措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫指出，進出院區須配合戴口罩及體溫量測，病友和家屬須持陪伴證才能進入，非探視時段，病房僅能維持1位具陪伴證之陪病者，並配合實聯制登記及TOCC詢問，自主健康管理者，應避免至醫院陪病或探病。

台南郭綜合醫院指出，目前仍維持進出醫院戴口罩、量體溫、酒精乾洗手，進出分流，不須刷証件，發燒者不得進入，一律到急診篩檢，出入口分流，病房分區，探病者需留下基本資料，醫護人員每日量體溫。

屏東基督教醫院表示，進出醫院戴口罩、量體溫，不用刷証件，發燒者一律到急診篩檢，出入口分流，病房分區，探病者需留下基本資料，醫護人員每日量體溫。

奇美醫學中心強調，進入院內需戴口罩及加強手部衛生外，於醫療大樓入口仍持續設置有紅外線體溫偵測儀並有專人進行監測，如有發燒的民眾引導至急診就醫。若必要進入本院，則採實聯制，探病每日2時段，每次不超過兩人；陪病每床限一人，需填具健康聲明卡，並由護理人員每日進行健康監測管理。因應秋冬疫情，加強門/急/住院病人篩檢通報，強化醫療照護人員每日進行體溫及健康登錄監測，針對身體不適擴大採檢者並需經復工評估後方可恢復上班。

病人收置專責負壓隔離房，工作人員分艙分流，動線管制；各項醫療措施及應變制訂有標準作業流程及演練。集中採檢區，並設置有專診及醫病分流之防疫站供各種採檢作業。

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