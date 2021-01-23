蔡英文下令護捷！四君子3缺1掛招牌撐黃捷　罷免團酸：這麼有錢

▲罷韓四君子出面相挺黃捷 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、許宥孺、吳世龍／高雄報導

總統蔡英文一聲令下要護捷，罷韓四君子則再次合體，不過少了其中一位公民割草行動發言人李佾潔，這次他們合體選擇站在之前罷韓期間被拆掉的廣告招牌前，但現在已換上了挺捷的招牌，這讓罷捷團體開酸：「原來這麼有錢」。

罷韓四君子在23日上午就站在高雄市的和平路以及中正路交叉口開記者會，陳冠榮說：「看到後面的看板 ，當時我們面對韓國瑜的是政府，極盡地用各種行政力量打壓我們，我們看板當時都有送申請，就是不去，我們這次，依正常方式合法申請，終於看板可以掛在這個地方」，而他們高掛的招牌就是相挺黃捷。

▲罷韓四君子出面相挺黃捷，高掛看板 。（圖／記者吳世龍攝）

不過對此罷捷團體發言人徐尚賢表示：「原來他們這麼有錢，所以我們民間要發起連個看板都租不到，現在政府力量要介入了，竟然馬上就有看板可以承租，標準到底在哪裡，他們做就可以，我們做就不可以，現在台灣的民主真的是他們說了算」！

而且徐尚賢還強調罷韓團體真的砸大錢！而這面看板承租究竟要花多少錢？記者求證罷韓團體，他們僅表示不知價錢多少 ，只知道是支持者提供，但金額不透露。

▲罷韓四君子掛看板相挺黃捷，徐尚賢酸爆：砸大錢 。（圖／記者吳奕靖攝）