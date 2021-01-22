百萬YouTuber影片沒人看！觀看數「不到10萬」　網指1關鍵回不去

▲許多年輕人都喜歡觀看YouTube的影片。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

網紅時代來臨，YouTube漸漸取代電視成為主流，受到許多年輕人的喜愛，自從蔡阿嘎於2014成為台灣首位百萬YouTuber之後，不少網紅也陸續突破百萬大關，但有一名網友發現，很多訂閱數破百萬的YouTuber，影片的觀看人數都少得可憐，跟訂閱數有很大的反差。對此，不少網友也紛紛表示有同感。

有網友在Dcard上發文，發現不少訂閱人數破百萬的YouTuber，影片的觀看數都很淒慘，有些影片甚至連十萬都不到，而且感覺都是類似的哏跟內容，讓她忍不住好奇「猜猜他們什麼時候才要倒？」他在文中提到劉沛還有三原，兩人都擁有百萬粉絲訂閱，但不少影片的觀看數竟然不到10萬人，讓他相當驚訝。

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▲三原YouTube頻道 。（圖／翻攝自YouTube／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

不少網友也認為，現在很多創作者的內容都不吸引人，「感覺劉沛還是有在努力改變，只是節奏太慢，看不下去，但三原的主題實在太像了完全不想點進去，每天都在吃」、「魚乾菜喳的流量也低得可憐」、「阿滴也是遇到瓶頸了，幾百萬訂閱結果才幾萬人觀看」、「不改變就是會膩啊，九妹有創新才會高點閱率」、「影片風格已經不是我們喜歡看的，畢竟以前也都看膩了，我們現在喜歡的是天竺鼠車車」。

也有人指出，題材創新很重要，「個人預測2021會有大Youtuber退出潮，拜託給YT新血一點機會，不然大多數人看膩了差不多類型內容的頻道」、「沒有新題材或轉型的話，觀看數真的回不去了」。一名自稱訂閱25萬的網友表示，「說真的，演算法也影響很多，而且整體來說YT流量都轉移到其他平台，所以這樣比較意義真的不大喔」。

▲劉沛YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／the劉沛）

然而，本站曾報導《HowHow影片點閱跌谷底！遭酸「過氣沒哏」 網笑：還是人生勝利組》，有網友認為How How的影片越來越無趣，故事越來越沒有哏，不再跟以前一樣貼近生活，有時候還有點刻意的感覺，影片品質每況愈下，不少網友都希望可以看到不一樣的題材內容。