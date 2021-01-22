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想要天竺鼠車車！男友親手「神還原」1台　她感動：是我最愛的角色

▲▼天竺鼠車車。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲天竺鼠車車超受歡迎！（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台灣意外爆紅，擄獲不少大、小朋友的心！一名女網友發文表示，她看完動畫後隨口一喊「我也想要一台天竺鼠車車」，想不到男友就親手刺了一台給她；除此之外，還有另名網友同樣著迷於天竺鼠車車，收看完影片後便立刻著手製作，還原度100%。

一名女網友在「Dcard」的手作板上，以「男友做了一台天竺鼠給我」為題發文，《PUI PUI 天竺鼠車車》近日爆紅，她在看完第2話後，便隨口說了句「天啊！我也想要一台天竺鼠車車！」想不到一旁的男友聽到後，便立刻衝往手工藝品店買材料，「隔天我的桌上就多了這台！」

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▲▼天竺鼠車車。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲男友親手刺了一台車車。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

男友做的車車是善良卻膽小的「西羅摩」（シロモ），同時也是原PO最愛的角色。原PO看到以後驚呼，這麼可愛的羊毛氈小物竟出自大男人的手，「女子力真的太高了吧！」她真的非常喜歡這個禮物。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「我不缺戳羊毛氈的手，我缺一個對我好的男友」、「天啊好可愛！根本還原」、「天啊！太羨慕了，我也想要一個」、「別人的男友果然不會讓我失望」、「這行動力太強，推推」、「最近手工藝品店的生意應該會爆好」。

▲▼天竺鼠車車。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲還有寵物鼠把車車扛在身上。（圖／網友授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

製作天竺鼠車車的人可不只一個，「Dcard」上還有另名女網友也大方分享自己的作品，身為羊毛氈愛好者的她，一共花了5個小時完成個性隨和的「馬鈴薯」（ポテト），雖然耗費不少心力，但成品同樣相當可愛，還原度100%。而逗趣的是，她家養的寵物鼠居然將天竺鼠車車扛在自己身上，讓她苦笑稱「到底誰才是車？」

網友看到後也回應，「好萌、好可愛，而且做得幾乎一模一樣，太強了，我跪」、「這也太像了吧」、「超像！超級像PUI PUI」、「太神啦！崇拜」、「一瞬間還以為是原作」、「車車好療癒」、「超級可愛，求教學」。

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