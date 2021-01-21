《天竺鼠車車》在紅什麼？「6大原因」吸150萬觀看數：大人的動畫

▲《PUI PUI 天竺鼠車車》在台爆紅！（圖／翻攝自木棉花官網）

記者曾筠淇／綜合報導

日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台灣引發熱議，其內容以日常生活為主，再透過天竺鼠的角度呈現，雖然原本是設定給孩童觀看，但卻意外吸引大人們的關注。該動畫目前推出的3話都有近百萬觀看次數，因此不少網友都相當好奇，「天竺鼠車車到底為何這麼紅」、「天竺鼠車車爆紅的原因是啥」。

《PUI PUI 天竺鼠車車》全劇情都沒有對白，日本固定星期二播出，至今已經推出3集，每集長度為2分40秒（160秒）。有網友就在「Dcard」上以「天竺鼠車車到底為何這麼紅」為題發文提問，隨著天竺鼠車車的哏圖越來越多，她也趕緊跟流行觀看第1話，不過，可愛歸可愛，但到底為何突然這麼火紅呢？

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除了「Dcard」，也有網友在PTT的C_Chat板上，以「天竺鼠車車爆紅的原因是啥」為題丟出討論，他19日一共花了10分鐘就將3話的《PUI PUI 天竺鼠車車》看完了，起初看似沒什麼人關注，但卻在某個瞬間忽然受到大眾矚目，成為時下最流行的話題，「這部的特點是啥？」

▲《PUI PUI 天竺鼠車車》第1話有154萬的觀看次數。（圖／翻攝自YouTube／Muse木棉花-TW）

有網友就回應，「可愛+有點ㄎㄧㄤ+時間很短吧」、「啊就可愛啊」、「我覺得是壓力大，所以大家看到那麼可愛的天竺鼠車車，明明看似小朋友看的內容，卻受眾多成年人的歡迎」、「我也不懂，我不過才看50幾次而已」、「簡單、可愛，也不用管劇情或畫風」、「這才叫大人的動畫」、「可愛就是正義」、「你的怎麼只有10分鐘，我的要看3小時」、「2分鐘與其等廣告，不如再刷一次天竺鼠車車」、「沒有觀看難度，容易跟風，受眾廣泛」。

此外，還有男網友以個人觀感專業分析《PUI PUI 天竺鼠車車》爆紅的6大原因：

1.沒有對白

2.內容淺顯易懂

3.定格動畫的製作方式

4.被賦予可愛的天竺鼠造型與個性

5.讓人有「也想要一個」的感覺

6.人類從小到大永不改變的「想養寵物的心」