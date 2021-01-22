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澳硬推「新聞付費」！Google怒了　槓上莫里森：停用境內搜尋服務

▲▼Google。（圖／路透）

▲Google不滿澳洲政府強硬頒布「新聞付費」的新法，要挾將移除澳洲境內的搜索服務。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

澳洲政府即將頒布一項新法令，要求科技巨頭Google和Facebook在引用新聞內容時，必須向當地媒體付費。此舉引起Google的強烈不滿，在22日撂狠話要挾澳洲，若通過該法令的話，將移除澳洲境內的搜索服務，並讓全澳洲1900萬名用戶面臨YouTube體驗降級的後果。

綜合路透社、BBC和CNBC報導，Google的區域董事總經理西瓦（Mel Silva）在澳洲參議院聽證會上表示，澳洲通過新聞付費的新法，將對Google構成無法控制的財務和運營風險，導致Google只能停止在當地的服務，而且澳洲政府此舉與「網路資訊自由流通分享」的原則是相違的。

不過，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）似乎並不買賬，他表示，立法者不會屈服於「威脅」之下，而且他的政府仍致力於在今年推動議會通過該法。他補充，「澳洲對於『你能在澳洲做的事』制定了明確的規則，我們非常歡迎那些想要與我們合作的人，但我們不會對威脅做出回應。」其他議員也認為，Google的言論根本就是「敲詐」和「大公司欺凌民主」。

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