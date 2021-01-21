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「我有繳健保！」護理師求一個尊重　怒揭惡魔家屬：當服務業使喚

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲護理師怒控，病患及家人不斷使喚她做事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名護理師寫下長文透露心聲，工作忙碌得連吃飯喝水都沒空了，也沒時間去廁所，衛生棉都快爆血卻沒辦法換，還要不斷被病人與家屬使喚做事，甚至還有人直嗆「我有繳健保欸！」認為護理師是服務業，應該要替大家服務，這樣不友善的醫護環境下她感到很憤怒，「我們只是想要一個尊重」。

該名女護理師在Dcard上發文，文中一開始指出，國外對於護士、護理師是有不同業務範圍的，「但在國內大部分都是護士當護理師在用」，但對她來說職稱已經無感了，「只要不要叫我『欸』、『喂』都沒關係，講白了就是態度問題，就只是要個尊重」。

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對於有些人說護理師是「服務業」一事，她認為不管是不是真的，「請問幫病人拿遙控器、撿水壺、關燈、蓋被子、調冷氣是什麼服務項目？」然後劈頭就說「我們有繳健保耶！妳是服務業做這個又不會怎麼樣」，不管是誰聽到都會生氣吧？

老人,病人,拐杖,（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲還有病患直嗆「我有繳健保耶！」（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

尤其在藥發不完，傷口換不完，紀錄打不完，新的病人一直來，忙到連吃飯、喝水、上廁所都去不了，衛生棉幾乎要爆血的狀況下，「你們這些病人跟家屬為什麼要要求我們態度很好，還有做一堆雜事」，請對方等一下，卻被回嗆「都已經等多久了」。

原PO怒控，在這樣一個不尊重醫護的環境下，為什麼要要求我們永遠好聲好氣面帶微笑。都已經衛教過的事情，病人與家屬不但沒聽進去，更反過來指責護理師沒有告知，「我20歲就出來工作，看過生離死別，看破人生」，醫院任何戲劇性的場景都見過，「我的手早就不知道送走多少病人，救過多少病人，我不偉大，我只是貢獻我所學得，我是護理人員，我以自己為榮」。

她強調，「在第一線的護理人員真的沒有那麼多那麼在意稱謂的，我不敢說全部，但至少我身邊跟我認識的，真的只要對人基本尊重的稱呼即可」。她也向病人及家屬道歉，希望可以互相體諒，「有時候忙不過來，很累或是病人有狀況的時候，我們真的沒辦法對每個人面帶微笑，親切回答所有問題」。

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲網友暖心留言加油打氣。（圖／翻攝自DCARD）

網友們看完後紛紛留言為原PO加油打氣，「我都叫美女，有些護理師還會給個微笑，超棒」、「有沒有稱呼護理師我真的覺得還好，重點是態度，感受的問題」、「各行各業都有他的專業性而且需要被尊重」、「人真的生過重病就知道了，看到護理師真的像看到天使一樣，實在搞不懂為何要對她們不尊重呢？」

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