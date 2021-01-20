HowHow影片點閱跌谷底！遭酸「過氣沒哏」　網笑：還是人生勝利組

▲How How。（圖／翻攝自How Fun 如何爽臉書）

記者施怡妏／綜合報導

知名YouTuber「How How」（本名陳孜昊，暱稱How哥），個人頻道有132萬粉絲追蹤，無厘頭風格成了招牌特色，常在影片中一人飾演多角，用新奇有趣的方式包裝業配，但有一名男網友指出，影片越來越無趣，故事越來越沒有哏，點閱率也沒有以往來得高。貼文一出後，引起許多網友討論。

該名男網友在Dcard上發文指出，最近How How的影片都沒有以往有趣，不再跟以前一樣貼近生活，沒有讓人有共鳴的哏，有時候還有點刻意的感覺，點閱率也不如以往，業配故事越來越強硬，「影片品質每況愈下，等著過氣囉」。

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貼文一出後，有些網友也認為「確實有點了無新意」，「一直都覺得他影片很尷尬很難笑」、「有點感覺不是在裝傻就是在拍業配影片，看久了其實會膩，認真覺得不如多拍些開箱還比較好」、「台灣YouTuber只要業配接太多就會越來越商業化，其實不意外」、「就沒梗了啊。看看點閱跟以前差至少三倍」。

但也有支持的粉絲留言，「尷尬沒梗才是他的特色吧，到現在每一部我還是會點開來看」、「還是蠻how笑的啊」。甚至還有人直呼，「儘管如此，他還是人生勝利組！叛徒啦！」

▲HowHow、鄧福如結婚將滿2年。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

據了解，HowHow和歌手鄧福如結婚快滿2年，老婆被爆出其實早已懷有身孕，2月就要生下寶寶。對此，鄧福如13日PO文寫下，「好喇！有些事我還沒準備好喇！再給我一點點時間嘛！」對於懷孕傳聞，未正面承認也未否認，不少網友也期待可以早日看到兩人愛的結晶。