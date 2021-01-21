台塑外籍技師為新增境外移入！指揮中心：離台染疫是「錯誤消息」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今傳出台塑集團有外籍技師來台執行業務，離台後在泰國被驗出確診。中央流行疫情指揮中心下午澄清，該案為新增境外移入病例案874，原應於明日記者會公布，該案目前在醫院隔離治療當中，出境於泰國檢出新冠陽性為不實訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，該個案(下稱案874)為丹麥籍30多歲男性，去(2020)年12月30日來臺洽公，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案於今(2021)年1月14日檢疫期滿，同日前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診(Ct值30)，目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入個案。

指揮中心指出，衛生單位於接獲案874檢驗陽性通報後，隨即展開疫情調查，初步了解個案檢疫期滿後，在臺活動期間均有佩戴口罩，主要活動地為工作地點及住宿地點周圍，將進一步調查是否有其他公共場所活動史。

指揮中心重申，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

【你可能也想看】

►摩斯員工、收容所輔導師接觸者採檢出爐 部桃員工319人居家隔離

►縣市連發「避桃禁令」 陳時中感概：台灣就那麼大，大家是一體的

►染疫護理師「丈夫足跡」有誤？ 陳時中解答「消失的3小時」

►唐吉訶德擠爆！陳時中憂心：想逛不急於一時 北市限店內250人



►陳時中：部桃隔離人數會持續增加 目前已有564人需居家隔離

►桃園醫院群聚接觸者396人 只剩下15人等結果

►部桃群聚風險「第一階段還沒過」 陳時中：2/4前絕不可鬆懈