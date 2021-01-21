台塑外籍技師嘉義工作後離台確診　嘉義新港廠大消毒...多位員工居家隔離

▲ 台塑集團新港中州廠及行政大樓。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情各地不斷升溫，連產業龍頭台塑集團也一度傳出外包商丹麥籍技師20日出差泰國，卻在21日被檢出確診新冠肺炎。台塑集團經衛生單位通知後，新港廠廠房先是全面進行大消毒，嘉義縣市衛生局隨後也都展開疫調，並匡列接觸過對象，但最後經確認該外籍技師人還在台灣某大醫院接受治療。

據了解，該名工程師14、15日進駐新港廠，搭乘特約接送車輛往返住宿飯店及公司，進廠前都有量測體溫，自己在會議室用餐，但16日離開廠房後就自由活動，相關行蹤與台塑無關，對於何時確診?如何染疫尚無法證實，一度傳出她20日搭機前往泰國出差，卻在今天檢驗確診，指揮中心隨後也做出澄清。

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至於該技師住房飯店業者也已進行全館逐層消毒，包括通道、大廳，也將調閱監視器了解她經過的地方，加強消毒，甚至也有可能配合衛生單位暫時不接住客。

嘉縣衛生局表示，目前已匡列10多名接獨新港廠員工居家隔離，一切仍將以中央疫情指揮中心公告為主。但該技師住嘉市某大飯店，戴口罩坐特定車輛往返新港廠及該飯店，目前足跡經過及匡列接觸人員皆以實施居家隔離。

嘉義市衛生局目前針對該技師下榻飯店、甚至經過的街道及餐廳周邊3公里範圍都進行全面性消毒。