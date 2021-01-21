學測明登場！大考中心證實：數名考生「隔離試場」應試

記者崔至雲／台北報導

大學學測明（22日）登場，但因國內疫情持續升溫，大考中心日前表示仍以最高防疫標準來面對學測。大考中心副主任黃璀娟稍早證實，確實有幾名屬於需安排到隔離試場的「3類」考生，但為讓考生安心應試，考前不方便公布詳細數字。

▲大學學測明後天登場。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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大學學測22、23日登場，今年有12.8萬人報考學測，全國共設89個考分區、3219間試場。黃璀娟稍早接受媒體訪問時表示，目前跟指揮中心勾稽結果，確實有幾名屬於需安排到隔離試場的「3類」考生，但為讓考生安心應試，考前不方便公布詳細數字，以及這些考生安排到何處應考。

黃璀娟提到，在北中南東離島合計有8個特定分區，設有隔離試場，由於每天指揮中心都會更新確診資訊，符合需居家檢疫等3類考生，試務單位都會主動跟考生聯繫，只要身體健康狀況OK，都會盡力安排應試。黃璀娟也強調，隔離試場的安排是為維護考生和試務人員的健康安全，並配合指揮中心的措施辦理。

大考中心提醒考生多項防疫規則，包括考生入考分區和應考期間應該全程戴口罩；學測兩日都提早在7時30分開放入場，考生入場時要量體溫。

另外，大考中心統計近年考場違規樣態，最大宗的是未帶應試有效證件。有效證件包括身分證、有照片的健保卡、駕照、護照、居留證與身心障礙證明。