國民黨立委缺席總預算協商　游錫堃自嘲：德薄能鮮、力有未逮

▲立法院長游錫堃（中）、民進黨團總召柯建銘（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃21日召集黨團協商，討論「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，國民黨團總召林為洲提出兩點訴求，隨即集體離席杯葛抗議。對此，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團顯然是要拖延戰術，「司馬昭之心路人皆知」；游錫堃則說，只能怪自己德薄能鮮、力有未逮。

游錫堃21日上午召集朝野黨團協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜。林為洲會中提出2點訴求，主張21、22日由各部會繼續與立委辦公室進行雙向溝通，25日再開始逐案處理，並且將協商地點改至立法院大禮堂，讓提案委員能夠充分參與，也可以保持社交距離。

對此，游錫堃21日下午2時30分再度召集朝野協商，並將協商地點由議場3樓會議室改為紅樓302會議室。由於國民黨團未派員出席，游錫堃於下午2時45分裁示，將於22日上午9時30分繼續協商，隨後宣布散會。

柯建銘會後受訪時表示，今天早上的朝野協商看得很清楚，國民黨團就是「找一堆人來講」，甚至離題講到前瞻基礎建設計畫，根本沒有要協商的誠意。

柯建銘指出，國民黨團主張由各部會先與立委辦公室溝通，下禮拜再召集朝野協商處理預算提案，但是中央政府總預算的提案有3600多案，下禮拜的臨時會卻又只剩下5天，「那終生都過不了」。

柯建銘也提到，立法院上週處理前瞻基礎建設計畫的預算時，光是350多案的提案就協商了10個小時，中央政府總預算案下週還要表決處理，3600多案的時間絕對不夠，國民黨團顯然是要拖延戰術。

柯建銘說，他中午已經親自拜訪過林為洲，「今天下午他不來，明天拜託一定要來」，因為協商一定要開始啟動，至於各部會的溝通也都如常、密集地進行。

柯建銘認為，有關國民黨團的策略，應該是國營事業預算不想這麼早處理，「司馬昭之心路人皆知」，民進黨團會盡量溝通、處理，力求在有限時間內讓三大預算能夠完成。

此外，游錫堃稍早也在臉書發文表示，今年的總預算案是從1月1日就開始用的，但是至今尚未通過，如果再不通過就延誤久了，這個延誤也誤了國會的形象，「只能怪自己德薄能鮮、力有未逮了」。

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