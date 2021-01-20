日台協會：國會議員想來台灣宛如岩漿聚集　疫後必組報復性訪問團

▲立法院台日交流聯誼會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

第十屆立法院「台日交流聯誼會」20日舉行成立大會，立法院長游錫堃主持，前院長蘇嘉全、王金平都受邀出席，日本台灣交流協會台北事務所泉裕泰大使致詞時表示，因疫情台日往來持續中斷，形容現在日本國會議員想到台灣的熱血氛圍，宛如「岩漿聚集」，他表示，在全球克服新冠肺炎疫情後，日本必定會組成「報復性訪台團」，颳起日台國會議員交流的爆炸性風潮。

為加強台灣與日本國會交流，促進台灣與日本間實質關係，第十屆立法院「台日交流聯誼會」由游錫堃擔任會長，前院長王金平、蘇嘉全擔任榮譽會長，各黨團則推派一位委員出任副會長，包括民進黨立委邱議瑩、國民黨立委陳玉珍、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華，總共有跨黨派95名委員連署加入。

與會的日本台灣交流協會代表泉裕泰致詞時表示，本屆台日交流聯誼會成員高達95名，佔全體立法委員的84%，這正代表著推動日台友好的想法為台灣跨黨派的主流意見。對於日本與台灣分別有如此眾多的議員支持強化日台關係，他深受感動，因為這表示強化日台關係為雙方一致的想法。

泉裕泰提到，日本與台灣沒有正式外交關係，國會議員的交流經常扮演很重要的角色。2019年首次實現日華議員懇談會訪台團出席國慶日遊行，在台灣贏得如雷的掌聲。此外，去年前總統李登輝辭世，在新冠肺炎疫情導致往來受限的情況下，前總理森喜朗也抱病二度率領跨黨派國會議員來台致哀。

泉裕泰說，很遺憾地，疫情尚未出現緩和的跡象，日台間的往來持續中斷。現在日本的國會議員想到台灣的熱血氛圍，「宛如岩漿聚集」，當全球克服新冠肺炎疫情的時刻，日本必定會組成「報復性訪台團」，颳起日台國會議員交流的爆炸性風潮；另外，也會有不少從台灣前往日本的立法委員，邀請各位與過去相同，以乾杯及歌唱進行交流。

泉裕泰表示，今年適逢2011年襲擊日本的東日本大地震十周年，為了向台灣各界再次表達謝意並相互確認日台友情，將統一以留日台灣新生代設計師所製作的「日台友情」LOGO為主要意象，與台方共同舉辦各項活動，希望讓今年成為名留日台歷史的友情之年。

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