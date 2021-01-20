批王定宇斷章取義　吳怡玎還原發言：馬政府150億元非補助4G業者

▲國民黨立委吳怡玎。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨團總召林為洲揚言，若馬政府曾補助4G產業，他就請辭立委一事，民進黨立委王定宇20日搜出馬政府編列150億元補助4G產業，並指稱國民黨立委吳怡玎發言時也證實此事。對此，吳怡玎還原發言內容，強調150億元不是直接補給電信業者，而是相關開發、應用的業者。她也批評王定宇斷章取義，「轉移焦點也不能改變圖利的事實」。

前瞻計畫第3期預算案中，編列155億元補助5大電信業者建置5G基地台，國民黨質疑退佣、圖利廠商，提案全數減列，但遭民進黨團以人數優勢否決，預算案最終在19日通過。不過，民進黨立委陳歐珀反擊藍營，指稱馬政府過去也補助過4G業者，而林為洲則揚言，若馬政府曾補助4G產業，他就請辭立委。

到了20日，王定宇透過網路搜尋到馬政府的確曾編列150億補助4G產業，喊話林為洲可以甘願辭職立委了嗎？另外，王定宇也點名吳怡玎，表示她19日在立法院會上也證實馬政府確實有補助150億給4G業者。

▲王定宇20日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇，點圖可放大）

吳怡玎反擊王定宇

對此，吳怡玎下午上傳院會影片還原當天發言。影片中，吳怡玎表示，155億是要加量加速，但其實原本簽約1.6萬個基地台，現在業者已經佈建到2萬個基地台了，若業者不自行加量加速，「是沒有生意的」。她強調，5G性質跟4G不一樣，需要密度比較高的基地台，所以業者為了自己生存，本來就要加量加速。

吳怡玎提到，韓國本來有500萬戶的5G訂戶，但現在有50萬戶已退訂，為什麼？「因為有一個很快速度的網路，但沒有相對應用服務」她比喻，就像買一台4K電視或3D電視卻沒有節目，這樣誰要買？所以重點是要扶植、鼓勵的是周遭相對的應用，這就是馬政府時代做的事。

影片中，吳怡玎也強調，當初確實在推動4G時也補助了150億，但150億不是直接補給電信業者，而是補給周遭相關開發、應用的業者，這才是對的方向，這才是前瞻的方向。

對於上述發言遭王定宇認為是她「證實」馬政府補助150億給4G業者，吳怡玎反擊，「斷章取義不是台灣價值！轉移焦點也不能改變圖利的事實！」她也喊話王定宇要看清楚聽仔細才不會造成誤會，「就跟我們不會把王定宇和王浩宇搞錯一樣！」

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