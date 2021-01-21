　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨立委指國軍訂餐棄單太頻繁　提案凍結海軍百萬伙食費

▲▼總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文曾親自前往澎湖飲料店埋單。（圖／總統府提供）

記者林銘翰／台北報導

澎湖一家飲料店去年9月接受海軍飲料訂單，官兵因共軍擾台出勤而取消訂單，而另一海軍單位也在12月底因疫情升溫取消原訂聚會，棄單16桌活蝦餐。對此，國民黨立法院黨團書記長林奕華認為，海軍屢屢棄單，造成餐廳食材壓力，伙食費有檢討空間，因此提案凍結了海軍司令部相關單位伙食人力委外作業費100萬元。

立法院長游錫堃21日召集朝野黨團協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜。此次朝野立委提案總數高達3662案，光是國民黨立委就提了2856案，其中國民黨團不滿海軍經常叫外賣，提案要求凍結海軍司令部等15單位伙食人力委外作業費百萬元。

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者林敬旻攝）

林奕華表示，海軍司令部所屬單位經常無故取消對民間餐廳之訂單，去年下半年就發生3起以上，造成餐廳龐大的食材壓力，雖然蔡英文有購買被棄單之飲料，但海軍不能因有此例而經常發生棄單事件，因為蔡英文也只買過棄單商品一次。

林奕華指出，海軍司令部編列伙食費給予官兵，卻經常叫外賣，顯示海軍伙食有相當檢討空間，建議凍結海軍司令部等15單位伙食人力委外作業費100萬元，待國防部向立法院外交國防委員會專案報告說明原因後，經同意始得動支。

對此，民進黨立委王定宇批評，台灣的海軍因為保衛國家緊急出動，不得不棄單已經訂購的餐飲，國民黨團竟然以黨團名義提案凍結海軍伙食費，「中國國民黨這是在秀什麼下限」。

王定宇也提到，潛艦國造是台灣安全重要的關鍵，台灣經過多大的努力克服中共的阻擾，已經進入實質製造的階段，國民黨過去一再提案刪、減、凍，現在又提案凍結30億，「在國民黨眼中，台灣的國家安全算什麼」。

其他人也看了這些...

王浩宇遭罷免吐心聲：是我不夠努力　不怪任何人
簡舒培批罷王非民主勝利　陳思宇：再下去繼續讓民眾失望而已
罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

更多熱門新聞...

陳柏惟回擊羅智強：你在市議會做什麼　我還真不知道
陳柏惟：如果因為「看我不爽」、「很台」就罷免我　沒有道理
吳思瑤反擊羅智強：他對我的「政治跟騷」與共軍擾台同等級

振興一下我們的美麗

ET快訊
部桃5人首驗出「病毒變異」　前台大醫曝唯一擔憂
鄭爽被抓包出軌竟回「我是為你好！」　把男友當工具沒價值就換
台塑外籍技師是新增境外移入　指揮中心：離台染疫是「錯誤消息」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北溪水變超噁乳白勾芡湯！追查真兇...竟是魚漿＋油炸粉

「我們都在同一條船上」　賴清德送暖鄭文燦：一起為桃園加油

新北安養機構明起探視每床2人、限制1小時　禁止兒童入院

快訊 / 侯友宜取消發福袋　大型宗教活動無法實名制就停辦、改線上

共機上午擾台入侵我西南空域　我空軍廣播驅離「立即迴轉脫離」

「此時此刻我們都是桃園人」　張其強：桃園挺住台灣就守得住

「桃園收治全國223確診病患」 詹賀舜：我們會繼續協助縣市防疫

2/4前不能鬆懈部桃群聚威脅　民進黨：各黨公職避免跑攤

嚴防社區感染　蘇貞昌：全體國人同舟一命不容任何破口

國民黨立委指國軍訂餐棄單太頻繁　提案凍結海軍百萬伙食費

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

新北溪水變超噁乳白勾芡湯！追查真兇...竟是魚漿＋油炸粉

「我們都在同一條船上」　賴清德送暖鄭文燦：一起為桃園加油

新北安養機構明起探視每床2人、限制1小時　禁止兒童入院

快訊 / 侯友宜取消發福袋　大型宗教活動無法實名制就停辦、改線上

共機上午擾台入侵我西南空域　我空軍廣播驅離「立即迴轉脫離」

「此時此刻我們都是桃園人」　張其強：桃園挺住台灣就守得住

「桃園收治全國223確診病患」 詹賀舜：我們會繼續協助縣市防疫

2/4前不能鬆懈部桃群聚威脅　民進黨：各黨公職避免跑攤

嚴防社區感染　蘇貞昌：全體國人同舟一命不容任何破口

國民黨立委指國軍訂餐棄單太頻繁　提案凍結海軍百萬伙食費

「蘿蔔防走失背包」白胖造型好萌！小孩失控暴衝就用葉子「拔」回來

顧10年工廠被送走！歐告第一次被疼愛　「頂手討摸」捨不得睡

白宮新聞秘書莎琪一開口就口誤　把拜登說成歐巴馬總統

母象狂嘶吼哭嚎！被救後罕見想帶路　真相曝光超催淚

蔡其昌要去春訓巡迴　年後與球員工會見面

《NANA》翻拍陸劇…台導演執導！海報釋出網哀號：劣跡藝人怎麼拍

警察顧家過好年！花蓮警受理擧家外出申請　為期15天加強巡邏

環球購物中心新春福袋首推預購　500元抽18萬元按摩椅

變異病毒L452R早在加州大爆發！　醫院急診室90多人確診1死

蕭美琴出席拜登就職　國台辦：台獨絕路上走到黑，必將自食惡果

政治熱門新聞

數位身分證喊卡　待訂定專法、取得社會共識後辦理

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面

林口公車轉運站動土　預計5月完工啟用

罷捷案蔡英文出手了　鄭照新：黃捷是民進黨員？

遭網友翻出「祭品文」討雞排　陳柏惟開嗆：奧客

羅致政：蕭美琴忍住在野黨揶揄拿不到拜登邀請函

蕭美琴出席拜登就職典禮畫面曝光！

蕭美琴出席拜登就職　馬文君酸「門都沒有」遭打臉

蕭美琴「上週」早收到拜登邀請　42年首度「受邀」出席就職典禮

新北神秘「無名氏」11年捐2.1億原因曝！真實身份僅4人知道

蔡英文指示守住黃捷　醫斥：您失格了

快訊／接獲邀請函！蕭美琴將出席美國總統就職典禮

預言拿不到拜登就職門票遭綠營圍剿　馬文君回應了

北市連兩天親檢唐吉訶德　業者改發「手環」入場店內限250人

更多熱門

相關新聞

預算協商藍委搞失蹤　游錫堃自嘲德薄能鮮

預算協商藍委搞失蹤　游錫堃自嘲德薄能鮮

立法院長游錫堃21日召集黨團協商，討論「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，國民黨團總召林為洲提出2點訴求，隨即集體離席杯葛抗議。對此，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團顯然是要拖延戰術，「司馬昭之心路人皆知」；游錫堃則說，只能怪自己德薄能鮮、力有未逮。

鄭文燦：桃園防疫旅館1月「澎湖9人進住」

鄭文燦：桃園防疫旅館1月「澎湖9人進住」

賴峰偉下令：澎湖縣府員工暫緩至台灣出差

賴峰偉下令：澎湖縣府員工暫緩至台灣出差

西寧艦出港俥葉觸不明物受損　海軍：本週進塢自行維修

西寧艦出港俥葉觸不明物受損　海軍：本週進塢自行維修

吳怡玎反駁王定宇：馬政府150億元非補助4G業者

吳怡玎反駁王定宇：馬政府150億元非補助4G業者

關鍵字：

澎湖海軍海軍司令部國民黨團林奕華王定宇

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

郭書瑤流產痛哭！

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面