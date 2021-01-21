國民黨立委指國軍訂餐棄單太頻繁　提案凍結海軍百萬伙食費

▲總統蔡英文曾親自前往澎湖飲料店埋單。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／台北報導

澎湖一家飲料店去年9月接受海軍飲料訂單，官兵因共軍擾台出勤而取消訂單，而另一海軍單位也在12月底因疫情升溫取消原訂聚會，棄單16桌活蝦餐。對此，國民黨立法院黨團書記長林奕華認為，海軍屢屢棄單，造成餐廳食材壓力，伙食費有檢討空間，因此提案凍結了海軍司令部相關單位伙食人力委外作業費100萬元。

立法院長游錫堃21日召集朝野黨團協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜。此次朝野立委提案總數高達3662案，光是國民黨立委就提了2856案，其中國民黨團不滿海軍經常叫外賣，提案要求凍結海軍司令部等15單位伙食人力委外作業費百萬元。

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者林敬旻攝）



林奕華表示，海軍司令部所屬單位經常無故取消對民間餐廳之訂單，去年下半年就發生3起以上，造成餐廳龐大的食材壓力，雖然蔡英文有購買被棄單之飲料，但海軍不能因有此例而經常發生棄單事件，因為蔡英文也只買過棄單商品一次。

林奕華指出，海軍司令部編列伙食費給予官兵，卻經常叫外賣，顯示海軍伙食有相當檢討空間，建議凍結海軍司令部等15單位伙食人力委外作業費100萬元，待國防部向立法院外交國防委員會專案報告說明原因後，經同意始得動支。

對此，民進黨立委王定宇批評，台灣的海軍因為保衛國家緊急出動，不得不棄單已經訂購的餐飲，國民黨團竟然以黨團名義提案凍結海軍伙食費，「中國國民黨這是在秀什麼下限」。

王定宇也提到，潛艦國造是台灣安全重要的關鍵，台灣經過多大的努力克服中共的阻擾，已經進入實質製造的階段，國民黨過去一再提案刪、減、凍，現在又提案凍結30億，「在國民黨眼中，台灣的國家安全算什麼」。

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