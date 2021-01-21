林為洲要桃園立委自主管理　鄭運鵬反擊：桃園失守各縣市還能正常運作？

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃21日召集黨團協商，討論「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜，國民黨團總召林為洲在會中提到，「桃園的委員口罩帶好，照理說現在應該做自主管理」。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，桃園從非洲豬瘟到新冠肺炎，協助守住國門好幾年，「如果桃園失守各縣市還能正常運作嗎」。

游錫堃21日上午召集朝野黨團協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜。林為洲會中提出兩點訴求，包括21、22日繼續由各部會與立委辦公室進行雙向溝通，待25日再開始逐案處理，以及將協商地點改至立法院大禮堂，讓提案委員能夠充分參與，也可以保持社交距離。

由於身為民進黨團幹部的鄭運鵬來自桃園，林為洲還一度開玩笑地說，「桃園的委員口罩帶好，照理說現在應該做自主管理」。

對此，鄭運鵬事後表示，他知道林為洲只是想要藉故削減民進黨團的戰鬥力，開開玩笑，「算他怕我」，不過身為桃園人，聽起來也是有點小感傷。

鄭運鵬指出，桃園在幫台灣守住防疫第一線，結果包含國民黨的執政縣市開始紛紛在以非科學的決策，宣布禁止到桃園洽公，貼了標籤、就會開始有差別待遇。

鄭運鵬強調，桃園從非洲豬瘟到新冠肺炎，協助守住國門好幾年，如果桃園失守，各行各業各縣各市，買菜上學逛街工作，還能正常運作嗎？

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