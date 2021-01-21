新一波疫情傳染力較大　蘇貞昌緊急取消與民進黨立委餐敘

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌正式就任滿2週年，排定近日分批與民進黨立委餐敘，不過考量國內疫情升溫，行政院稍早決定取消21、22日的餐會，並且已緊急通知原訂與會的所有立委。

蘇貞昌原訂21、22日晚間在台大國際會議中心，分別與立法院交通委員會、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委舉行餐敘，受邀者包括民進黨立委陳歐珀、陳素月、林俊憲、何欣純、陳瑩、劉建國、邱泰源、楊曜、林淑芬、黃秀芳、蘇巧慧、莊競程、洪申翰、無黨籍立委趙正宇等人。

據了解，考量國內疫情升溫，以及立法院長游錫堃21、22日召集朝野協商，研商「中華民國110年度中央政府總預算案」相關事宜等因素，行政院已在稍早取消21、22日兩天的餐敘，並且緊急通知所有受邀的立委。

此外，總統蔡英文20日在民進黨中常會也提醒，這波疫情的傳染力比之前更大，且年關將近，請各行各業謹慎以待、不要鬆懈，提醒民意代表跑攤、敬酒時要多注意。

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