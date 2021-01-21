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前進指揮所第4天！王必勝曝「院內照片」：同仁眉頭似乎鬆開了一點

▲▼前進指揮所第四天。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲前進指揮所第4天！王必勝曝「院內照片」：同仁眉頭似乎鬆開了一點。（圖／翻攝王必勝臉書，下同）

記者嚴云岑／綜合報導

桃園醫院醫護群聚累積10人感染，中央流行疫情指揮中心日前成立前進指揮所，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官統籌調度。王必勝今（21）日在臉書PO出在前進指揮所第4天的工作日誌，更曝光3張照片，除了表示同仁的眉頭「似乎鬆開了一些些」，也感謝各界愛心美食，表示自己「減重無望了」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該起群聚院內接觸者229人，其中217人採檢陰性、3人陽性，9人檢驗中，另有1人待採檢；社區接觸者167人，其中163人陰性、2人陽性，2人檢驗中、3人待採檢。值得一提的是，案864、865的職場接觸者全數陰性。

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▲▼前進指揮所第四天。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲王必勝曝光桃園醫院「院內照片」。

院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給女友（案839），案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868）；除了醫院人員之外，還有案863的丈夫（案864）和女兒（案865）與案839的同住祖母（案870）相繼確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計141,236例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中872例確診，分別為767例境外移入，66例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、771人解除隔離、94人住院隔離中。

▲▼前進指揮所第四天。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲王必勝擔任前進指揮所指揮官第四天。

王必勝臉書全文如下：

前進指揮所第四天： 同仁緊皺的眉頭，似乎鬆開了一些些。

醫院這裡，臨床業務包括住院、急診、門診以低量運作，行政工作如常，教學、支援等涉外業務則暫停。居家隔離的員工在集中檢疫所或自家，其他員工則加強自主健康管理。沒有「封院」。

醫院移出了部份較低風險病人，主要是希望讓這些病人降低受感染風險，也讓照顧的醫護能休息落實健康管理，並縮小分艙分流區域以因應人力短少。非常感謝各友院仗義相助。

指揮中心陳指揮官也轉達必須妥善照顧員工權益，院方一定會在薪資、休假及其他權益上做到最好的安排，並儘快告訴大家。其他如心理關懷、臨床工作者不願回家的住宿安排……等也已積極進行。

對於回溯關懷的出院病人及陪病者，如無適當場所進行居家隔離，我們也會安排入住集中檢疫所照顧。

千頭萬緒，一一釐清。感謝指揮中心各單位提供迅速有效的資源，更感謝好多好多民眾的力挺。
（好多愛心美食，減重無望了……）

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