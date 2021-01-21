蕭美琴出席就職　白宮國安會：美對台承諾堅若磐石

▲蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮 。（圖／路透、我駐美代表處）

文／中央社台北21日電

駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮後，白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）表示，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

路透社報導，霍恩說：「總統拜登將與朋友與盟邦站在一起，在亞太地區推動共享的繁榮、安全與價值，其中也包括台灣。」

報導指出，台灣與美國新政府關係有了強而有力的起步。

美國前總統川普政府升高對台的支持，除常態化對台軍售，還派遣官員訪台，這不僅惹惱中國，也升高北京對華府的敵意。路透社報導說，這使得川普在民主台灣成為廣受歡迎的人物，但也掀起繼任拜登政府可能不那麼友台的憂慮。

然而拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）昨天表示，他希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員；至於需要國家地位的組織，則有其他方式能讓台灣參與。

布林肯也強調，他曾在總統蔡英文競選期間在國務院接待她，她成為總統後雙方也多次進行談話，他當時身分為副國務卿，「對台承諾是我們非常堅定信守的事」。

Honored to represent the people and government of Taiwan here at the inauguration of President Biden and Vice President Harris. pic.twitter.com/KSatj8vIln — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) January 20, 2021

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