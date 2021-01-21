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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨青年「一年狂增3545人」　海選優勝者可任發言人

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨邀青年世代共同改革。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨於去年大選慘敗後，積極耕耘青年族群，去年經統計共有3545位40歲以下青年入黨。國民黨青年部1月初提出年度的青年培育計畫「參政七號角」，象徵國民黨從青年開始反攻的決心，並於20日的國民黨中常會上報告，黨主席江啟臣當場加碼，青年海選優勝者可出任文傳會發言人。

國民黨青年部主任陳冠安指出，根據政大選研中心推估，2020年大選，20到39歲族群中，國民黨輸了民進黨300萬票，此時國民黨的青年支持率也落後民進黨39.3％，但之後谷底反彈，到去年11月根據國政基金會民調，國民黨的青年支持率只落後民進黨4.7%，此外2020年整年有3545位40歲以下青年加入國民黨。

陳冠安強調，青年部有責任團聚各種不同立場的青年，因此提出青年「參政七號角」七項政策，首先在全國22縣市都舉辦沙龍讓各地青年都有機會接觸國民黨，接著組成工作坊進行組織培訓，組成有議題攻防能力的青年團伙，第三步，針對在工作坊表現優異的夥伴，協助新媒體經營與媒體曝光，並率國內政黨之先從其中海選優異者成為青年部、新媒體部、政研部副主任，提供年輕人參政舞台，打造有戰力的藍營新戰將。

陳冠安說，第四步，研擬有助黨內青年參選的制度規章，包括青年加權、席次N＋1，以及參考民進黨的艱困選區挑戰制，提升青年挑戰初選的意願與成功率；第五，提出初選納入《政治獻金法》的法案，讓青年參選所有公職，都能在初選時徵募政治獻金，提升青年面對有資源之現任者的競爭性；第六，為青年發聲，降低投票年齡、推動通訊投票修法讓百萬漂流在外的青年能行使公民權，第七，突破極限，全面降低參選年齡，讓高階公職不再是年輕人遙不可及的領域。

江啟臣表示，青年改革是國民黨的重中之重，也是他競選黨主席時的重要政見，所以上任之後舉辦一連串青年活動，積極爭取年輕人，青年部這次發起的「參政七號角」更是全盤的培育計畫，希望讓青年入黨之後知道可以做甚麼，文傳會發言人團也可以保留一個名額讓海選中的人加入，只要對政治有興趣且認同中華民國者，加入國民黨就有機會實踐抱負。

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