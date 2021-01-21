江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮　蘇偉碩醫師將到場力挺！

▲台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日上午在北區鴨母寮市場雙公投連署現場，感謝台南市民支持，請大家踴躍連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨發起的的雙公投連署在台南，獲得基層熱烈響應，台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日星期日10時20分，在北區鴨母寮市場雙公投連署現場感謝台南市民支持。

國民黨台南市議會黨團指出，請尚未連署的鄉親把握時間，在3月5日連署截止前，以實際行動響應反萊豬、還我公投連署，屆時因公開說明萊豬毒害反遭查水表的蘇偉碩醫師，也將到現場力挺。

書記長李中岑表示，國民黨發起反萊豬、還我公投的雙公投連署，民進黨政府立刻宣傳說萊豬進口會「逐批查驗」，學校團饍使用國產豬肉不用擔心，民進黨還說進口萊豬是為了增加國際競爭力，台美關係有史以來最好可改善台美關係，所以不必公投？真的是這樣嗎？

李中岑指出，民進黨是「雙標黨」，當年請蘇偉碩醫師把瘦肉精的毒害說得一清二楚，現在全面執政反而欺騙民眾，萊克多巴胺美豬不會傷害健康，國民黨發起雙公投，就是要複製日本核食在公投過關後至今不能進口的法律效果，只要反萊豬公投過關，就算民進黨現在開放萊豬進口，也會立即停止進口，而且民進黨政府至今都不保證學校營養午餐一定用台灣豬，看看萊豬已進口，儀表板卻掛零，孩子的健康怎能相信民進黨。

李中岑強調，蔡英文執政5年來，正式經貿談判没有恢復，自由貿易協定（FTA）、BTA要不到，美國商務部還將對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，對台廠造成重大衝擊。民進黨卻還一再宣稱「台美關係有史以來最好」，實在讓人傻眼。國民黨發起這次公投連署就是要讓萊豬遠離你我的餐桌,用公投讓萊豬立即下架，讓公投綁大選的權利還給人民，請鄉親勇敢的站出來捍衛自己的權利。

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