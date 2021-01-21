　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮　蘇偉碩醫師將到場力挺！

▲台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日上午在北區鴨母寮市場雙公投連署現場，感謝台南市民支持，請大家踴躍連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日上午在北區鴨母寮市場雙公投連署現場，感謝台南市民支持，請大家踴躍連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨發起的的雙公投連署在台南，獲得基層熱烈響應，台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日星期日10時20分，在北區鴨母寮市場雙公投連署現場感謝台南市民支持。

國民黨台南市議會黨團指出，請尚未連署的鄉親把握時間，在3月5日連署截止前，以實際行動響應反萊豬、還我公投連署，屆時因公開說明萊豬毒害反遭查水表的蘇偉碩醫師，也將到現場力挺。

▲台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日上午在北區鴨母寮市場雙公投連署現場，感謝台南市民支持，請大家踴躍連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

書記長李中岑表示，國民黨發起反萊豬、還我公投的雙公投連署，民進黨政府立刻宣傳說萊豬進口會「逐批查驗」，學校團饍使用國產豬肉不用擔心，民進黨還說進口萊豬是為了增加國際競爭力，台美關係有史以來最好可改善台美關係，所以不必公投？真的是這樣嗎？

▲台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日上午在北區鴨母寮市場雙公投連署現場，感謝台南市民支持，請大家踴躍連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑指出，民進黨是「雙標黨」，當年請蘇偉碩醫師把瘦肉精的毒害說得一清二楚，現在全面執政反而欺騙民眾，萊克多巴胺美豬不會傷害健康，國民黨發起雙公投，就是要複製日本核食在公投過關後至今不能進口的法律效果，只要反萊豬公投過關，就算民進黨現在開放萊豬進口，也會立即停止進口，而且民進黨政府至今都不保證學校營養午餐一定用台灣豬，看看萊豬已進口，儀表板卻掛零，孩子的健康怎能相信民進黨。

▲台南市議會國民黨團表示，主席江啟臣訂於1月24日上午在北區鴨母寮市場雙公投連署現場，感謝台南市民支持，請大家踴躍連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑強調，蔡英文執政5年來，正式經貿談判没有恢復，自由貿易協定（FTA）、BTA要不到，美國商務部還將對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，對台廠造成重大衝擊。民進黨卻還一再宣稱「台美關係有史以來最好」，實在讓人傻眼。國民黨發起這次公投連署就是要讓萊豬遠離你我的餐桌,用公投讓萊豬立即下架，讓公投綁大選的權利還給人民，請鄉親勇敢的站出來捍衛自己的權利。

濕敷、乾擦都好用
 

ET快訊
苗栗、雲林發「避桃禁令」　鄭文燦回應了
快訊／數位身分證決定喊卡！　內政部：取得社會共識後辦理
鄭爽哭了！「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
女住院「一直想做」與男病友啪3次！台大判賠40萬　提再審結果
2男1女跑成大公園玩3P　長椅戰到溜滑梯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東取消今年元宵遶境及晚會　炮炸邯鄲也停辦

國旅爆發！雲林縣觀光人次首破千萬　文觀處推遊程但配合防疫

江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮　蘇偉碩醫師將到場力挺！

廣德海鮮監視器還原「3小時無客人」！連4哀求：別把我們打入地獄

大江「吃貨年獸」超吸晴　農曆年發放發財金吉祥小物

台南建設公司張姓負責人欠稅費407萬元拒繳　台南分署聲請管收獲准

清潔隊員拾「金」不昧心不貪　拾獲一批金飾報警尋失主領回

桃園議員、店家帶上百份雞排水果挺醫護　盼疫情快退散

年底完工！　桃園區中興市民活動中心可供共餐等多元用途

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

台東取消今年元宵遶境及晚會　炮炸邯鄲也停辦

國旅爆發！雲林縣觀光人次首破千萬　文觀處推遊程但配合防疫

江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮　蘇偉碩醫師將到場力挺！

廣德海鮮監視器還原「3小時無客人」！連4哀求：別把我們打入地獄

大江「吃貨年獸」超吸晴　農曆年發放發財金吉祥小物

台南建設公司張姓負責人欠稅費407萬元拒繳　台南分署聲請管收獲准

清潔隊員拾「金」不昧心不貪　拾獲一批金飾報警尋失主領回

桃園議員、店家帶上百份雞排水果挺醫護　盼疫情快退散

年底完工！　桃園區中興市民活動中心可供共餐等多元用途

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

爽領「8月年終+數萬元紅包」！科技男嗨喊「好爽」...網稱別羨：用肝換來

抗寒宅首選一種座向！不幸選到「迎風宅」　開窗、裝潢都能避

DNA檢測發現和爸沒血緣關係　媽目睹名字嚇壞...女兒：是億萬富翁

投20萬做網拍！幾個月下來「只賺3～5千元」　他狂嘆1現象：累了

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

屈中恆Vicky見面就吵架　一碗魷魚羹挽救婚姻

南韓新冠疫情再趨緩！今僅增401例確診...教會又掀群聚感染

萊姆氣泡水特價了！每瓶才20元　熱量超低狂喝也不怕胖

38歲明星左投1年800萬美元加盟雙城　洋基輪值再走一人

蔡英文出手挺黃捷　江啟臣：現在要守住的是防疫吧？

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

嘉義民雄早餐店夾娃娃機電線走火

建設公司張姓負責人欠稅拒繳被管收

清潔隊員拾「金」不昧心不貪

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

奇美「總鋪師」再次現場補充消防人員體力

江啟臣宣傳雙公投行程24日到台南鴨母寮

台大醫院雲林分院實施探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥

大江「吃貨年獸」　超吸晴

雲林縣觀光人次首破千萬　文觀處推遊程但配合防疫

更多熱門

相關新聞

國民黨積極耕耘　青年增3545人

國民黨積極耕耘　青年增3545人

國民黨於去年大選慘敗後，積極耕耘青年族群，去年經統計共有3545位40歲以下青年入黨。國民黨青年部1月初提出年度的青年培育計畫「參政七號角」，象徵國民黨從青年開始反攻的決心，並於20日的國民黨中常會上報告，黨主席江啟臣當場加碼，青年海選優勝者可出任文傳會發言人。

建設公司張姓負責人欠稅拒繳被管收

建設公司張姓負責人欠稅拒繳被管收

江啟臣祝賀拜登、賀錦麗就職

江啟臣祝賀拜登、賀錦麗就職

方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調並無此規劃！

台南刑事人員執行6年輪調並無此規劃！

關鍵字：

江啟臣公投台南鴨母寮蘇偉碩

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

郭書瑤流產痛哭！

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面