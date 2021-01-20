布林肯承諾協防台灣　國民黨：證明我們對美關係不選邊立場無誤

▲布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

美國參議院外委會美國時間19日召開國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）的人事任命聽證會。席間被問到台灣議題時，布林肯表示美國將信守對台承諾，確保台灣有足夠的自我防衛能力抵抗外來侵略。對此，國民黨表示，感謝美方對台堅定且穩健的對台支持，也再次證明了國民黨對美關係不選邊的立場無誤。

國民黨表示，布林肯在人事聽證會上，針對未來對台政策，將依照《台灣關係法》延續美國對台承諾，強化台灣自我防衛能力，並協助台灣在世界扮演更大角色，「對於布林肯先生長期致力增進台美友好關係，國民黨由衷感謝」。

「布林肯先生長期是美國外交界的重要策士，在馬政府時期，國民黨政府與民主黨政府有非常好的合作關係。」國民黨指出，布林肯前後任職國安幕僚、副國安顧問及副國務卿，不僅協助台灣參與世衛組織（WHA）、國際民用航空組織（ICAO）等國際組織，也協助提供台灣自我防衛能力，相信在布林肯領導下的國務院，會持續一貫且穩健的友台態度。

國民黨表示，2020年5月時，布林肯受訪時曾提到美中關係的成就及穩定，在於過去共和黨及民主黨政府如何處理兩岸關係帶來的挑戰，並找回平衡，持續前進。

國民黨強調，建立穩定、具可預測性的兩岸關係，並深化台美夥伴關係，穩健推動經貿、安全與國際秩序等面向的實質進展，始終是國民黨對外關係的政策核心主張，也再次證明了國民黨對美關係不選邊的立場無誤。國民黨未來也將持續朝此方向努力。

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